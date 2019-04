Ο επικεφαλής της ΑΒ Βασιλόπουλος, Βασίλης Σταύρου ανέφερε ότι η ΑΒ έχει τις υποδομές logistics για να ικανοποιήσει τις νέες ανάγκες των καταναλωτών που επιλέγουν τις on line αγορές. Επίσης, ανέφερε ότι ήδη κατασκευάζεται το πρώτο «dark store», το οποίο θα βοηθήσει στην οργάνωση των παραγγελιών και στην ταχύτητα παράδοσης. Το συγκεκριμένο «αφανές κατάστημα», όπως είπε θα λειτουργήσει στις αρχές της επόμενης χρονιάς.

Ενδεικτικό της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου στην ελληνική αγορά είναι το γεγονός ότι οι ηλεκτρονικές παραγγελίες (on line food delivery) για φαγητό ανήλθαν το 2018 σε 300 εκατ. ευρώ. «Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη αγορά που καλπάζει διεθνώς», όπως τόνισε, ενώ πρόσθεσε ότι η ηλεκτρονική παραγγελία φαγητού αποτελεί κύριο ανταγωνιστή του σούπερ μάρκετ στην κατηγορία του έτοιμου φαγητού.

Ο κ. Γκεζερλής από το βήμα του συνεδρίου αναφέρθηκε στη διείσδυση του on line σούπερ μάρκετ σε διάφορες χώρες του κόσμου. Όπως είπε, το μερίδιο των ηλεκτρονικών σούπερ μάρκετ είναι κάτω από το 1% στην Ελλάδα, στο σύνολο της αγοράς του λιανεμπορίου τροφίμων και παρουσιάζει μεγάλα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης. Αντίστοιχα στην Ιταλία είναι 1%, στην Ισπανία 2%, στην Ολλανδία 3%, στην Αμερική 4%, στην Ιαπωνία 5%, στην Γαλλία 6%, στην Κίνα 7% και στην Αγγλία 8%.

Όπως τόνισε ο κ. Γκεζερλής, ο συνολικός τζίρος που σημειώθηκε στις on line πωλήσεις των σούπερ μάρκετ την περσινή χρονιά αποτελεί μικρό μερίδιο σε σύγκριση με τον συνολικό τζίρο του οργανωμένου και μη λιανεμπορίου τροφίμων, ωστόσο οι ρυθμοί ανάπτυξης των ηλεκτρονικών πωλήσεων δείχνουν τη δυναμική του συγκεκριμένου καναλιού. Σημειώνεται ότι το 65% των προϊόντων που επιλέγουν να αγοράσουν οι Έλληνες καταναλωτές είναι τρόφιμα και ποτά ενώ ποσοστό 35% μη τρόφιμα (απορρυπαντικά, καθαριστικά, βρεφικές πάνες κ.ά)

