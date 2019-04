Η χρυσή αυτή διάκριση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά βραβεύσεων και διακρίσεων του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΑΥΡΑ, οι οποίες επιβεβαιώνουν την εξαιρετική ποιότητα και γεύση που απολαμβάνει καθημερινά κάθε καταναλωτής. Τον περασμένο χρόνο, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ κατάφερε να αποσπάσει ένα ακόμη «Grand Gold Quality Award» καθώς και δυο ακόμη σημαντικές διακρίσεις: το «Crystal Taste Award» από το Διεθνές Ινστιτούτο Γεύσης και Ποιότητας -iTQi-, καθώς επίσης και τη σπουδαία διάκριση «DLG International Award 2018 in Gold», από τον Ευρωπαϊκό Φορέα Πιστοποίησης Ποιότητας DLG.

More in this category: