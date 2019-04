Στο κατάστημα λειτουργεί ολοκληρωμένο τμήμα μαναβικής με μεγάλη ποικιλία φρούτων, λαχανικών και βιολογικών προϊόντων. Τμήμα κρεοπωλείου με ιδιαίτερη ποικιλία κρεατικών και κρεατοσκευασμάτων. Τμήμα έτοιμου φαγητού και ψημένου κοτόπουλου, μεγάλη ποικιλία από συσκευασμένες σαλάτες, φρεσκοστυμμένος χυμός πορτοκαλιού και φρεσκοκομμένες φέτες ανανά σε συσκευασία. Επιπλέον, λειτουργεί τμήμα κοπής αλλαντικών και τυροκομικών με πλούσια ποικιλία τοπικών προϊόντων καθώς και bake off.

