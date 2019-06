Η Coca-Cola HBC AG , ένας από τους κορυφαίους εμφιαλωτές των σημάτων της The Coca-Cola Company, διοργανώνει σήμερα, 3 Ιουνίου 2019, Ημερίδα Επενδυτών στο Λονδίνο, στο πλαίσιο της οποίας η Διοίκηση θα παρουσιάσει σε επενδυτές και αναλυτές τη στρατηγική της Εταιρείας για τη συνέχιση της ισχυρής ανάπτυξης με ορίζοντα το 2025.

More in this category: