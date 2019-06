Παράλληλα, το Vitaline παρουσιάζει και την καινοτόμο σειρά Vitaline Go Nuts & Grains, που συνδυάζει απολαυστικά όλα τα οφέλη των δημητριακών και της βρώμης, τη γεύση και τα καλά των καρπών αμυγδάλου & φουντουκιού, με τις μοναδικές ιδιότητες γευστικών Superfoods! Είναι ιδανική για μία γευστική επανεκκίνηση του οργανισμού μας κατά τη διάρκεια της ημέρας! H σειρά συστήνεται με 3 μοναδικές γεύσεις: Κορινθιακή Σταφίδα–Αμύγδαλο-Φουντούκι & Δημητριακά, Αλόη-Αμύγδαλο-Chia & Δημητριακά, Πράσινο Τσάι Matcha-Πράσινο μήλο–Αμύγδαλο-Φουντούκι & Δημητριακά.

