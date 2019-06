Με δύο σημαντικά βραβεία, ένα Gold CR Index Award για την αποτελεσματική υλοποίηση των πρακτικών Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης και έναν Έπαινο για το εργασιακό περιβάλλον, διακρίθηκε η PepsiCo Ελλάδας στα CR Index Awards 2019, τα οποία πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019 από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης, αποκλειστικό εκπρόσωπο του CR Index στη χώρα μας, σε συνεργασία με το Βρετανικό οργανισμό Business in the Community υπό τον Πρίγκιπα Κάρολο.

Τα βραβεία παρέλαβε η Ναυσικά Πανούση, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας & Κύπρου, η οποία σημείωσε: «Οι δύο σημερινές διακρίσεις από έναν διεθνώς καταξιωμένο θεσμό για την κοινωνική υπευθυνότητα, όπως είναι ο Δείκτης CR Index, είναι και μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη τιμή. Για εμάς στην PepsiCo η κοινωνική προσφορά αλλά και η δημιουργία του βέλτιστου εργασιακού περιβάλλοντος για τους ανθρώπους μας αποτελούν δομικά στοιχεία της φιλοσοφίας μας, είναι η πυξίδα της καθημερινής μας λειτουργίας. Είναι ισχυρή μας πεποίθηση ότι η επιτυχία της επιχείρησης και η αειφόρος βιωσιμότητα του κόσμου στον οποίο όλοι μετέχουμε είναι άρρηκτα συνδεδεμένες, είναι το διαβατήριο για το επιτυχές πέρασμα σε ένα καλύτερο μέλλον».

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη για την PepsiCo Ελλάδας αποτελεί έμπρακτη και ουσιαστική αναγνώριση της ευθύνης της προς την κοινωνία για βιώσιμη ανάπτυξη, με σεβασμό στο περιβάλλον, για ένα καλύτερο αύριο. H εταιρία εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα πολυεπίπεδων δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας, με βασικές προτεραιότητες: τη βελτίωση της υγείας και ευημερίας μέσω των προϊόντων της, την προστασία του πλανήτη και την ενδυνάμωση των ικανοτήτων των ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο. Σκοπός για την PepsiCo είναι να συμβάλλει σε ένα βιώσιμο παγκόσμιο σύστημα τροφίμων και αναψυκτικών, στηρίζοντας τις τοπικές κοινωνίες να προοδεύουν και να ευημερούν.

O Δείκτης CR Index αναπτύχθηκε από το Business in the Community το 2002, σε συνεργασία με αναλυτές του City of London και εκπροσώπους επιχειρήσεων, μέσω μίας σειράς διαβουλεύσεων και εργαστηρίων στα οποία συμμετείχαν περισσότερες από 80 εταιρείες, καθώς και άλλα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη. Ο Δείκτης Εταιρικής ευθύνης είναι το πιο αναγνωρισμένο εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης των εταιρειών ως προς τις επιδόσεις τους σε θέματα ΕΚΕ, με βάση διεθνή κριτήρια.