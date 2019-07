Μια ακόμα σπουδαία διάκριση σε μια απαιτητική κατηγορία, αυτή των Barrel Aged Imperial Stouts, απέσπασε η Μικροζυθοποιία Septem στο διεθνή διαγωνισμό Meiningers International Craft Beer Award 2019 στην Γερμανία.

Η Septem ΚΛΕΟΣ Barrel Aged Imperial Stout, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2018, βραβεύτηκε με ασημένιο μετάλλιο στο φετινό διαγωνισμό, που συμμετείχαν σχεδόν 1230 craft μπύρες από 31 χώρες, οι οποίες αξιολογήθηκαν από μια επιτροπή 90 κριτών

Η Κλέος (αρχαία ελληνικά: φήμη, δόξα), που ωριμάζει για 9 μήνες σε βαρέλια αμερικανικής δρυός και σε βαρέλια από ρούμι & ουίσκι, χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακά αρώματα βανίλιας, γλυκόριζας, πικρής σοκολάτας, καφέ και αγριοκέρασου.

Μια μπύρα που ξεφεύγει από τα καθιερωμένα, σας ταξιδεύει σε νέους γευστικούς ορίζοντες και μπορείτε να απολαύσετε άμεσα ή, αν έχετε υπομονή, μετά από παλαίωση 3-5 ετών στην φιάλη.

Η Μικροζυθοποιία Septem, που γιορτάζει φέτος τα 10 χρόνια παρουσίας της, συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στην καινοτομία και να εδραιώνει τη θέση της στη διεθνή σκηνή της craft μπύρας. Οι συνεχείς διεθνείς βραβεύσεις και η γαστρονομική προσέγγιση των γεύσεων που παράγει, έχουν καθιερώσει τη Μικροζυθοποιία Septem, ως σημείο αναφοράς για τη διαφοροποιημένη - ποιοτική μπύρα στη χώρα μας.

Όλα ξεκίνησαν από μια «τρελή» ιδέα το μακρινό 2005, όταν δύο αδέρφια, ένας χημικός - οινολόγος κι ένας οικονομολόγος, οραματίστηκαν την δημιουργία ενός πρότυπου μικροζυθοποιείου, που θα παράγει μπύρα με την λογική του κρασιού.

Την εποχή εκείνη, η craft μπύρα στην Ελλάδα ήταν μια άγνωστη έννοια. Επέλεξαν να υλοποιήσουν την επένδυση στο τόπο καταγωγής τους, με στόχο να ενισχύσουν την τοπική οικονομία και απασχόληση.

Η υλοποίηση αυτής της ιδέας ολοκληρώθηκε το 2009 στο Ωρολόγιο Ευβοίας, οπότε η Μικροζυθοποιία Septem παρουσίασε τα δύο πρώτα προϊόντα της. Η «οινολογική» προσέγγιση της παραγωγής, το πάθος για έντονα αρωματικές γεύσεις και η αντίληψη ότι ο λυκίσκος αποτελεί το «σταφύλι» της μπύρας, ανέδειξαν από την πρώτη στιγμή την ιδιαιτερότητα των προϊόντων της.

Septem στα λατινικά σημαίνει επτά, ο αριθμός που συμβολίζει τη δημιουργία και αποτέλεσε έμπνευση για τους ιδρυτές της, καθώς κάθε τύπος μπύρας φέρει το όνομα μιας ημέρας.

Από το 2009 μέχρι σήμερα, η Septem πρωταγωνιστεί στην καινοτομία και την ανανέωση, αυξάνει την παραγωγική της δυνατότητα με νέα κτίρια και εξοπλισμό αναπτύσσοντας καινούρια προϊόντα με τα πλέον σύγχρονα μέσα ποιοτικού ελέγχου. Και δεν σταματά να σχεδιάζει με προσήλωση την επόμενη μέρα, κατακτώντας παράλληλα το ένα βραβείο μετά το άλλο, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων.

Μια ελληνική ιστορία επιτυχίας μέσα στην κρίση, που μας μύησε στην κουλτούρα της craft μπύρας, στην λογική “drink less of the best”, και μας απέδειξε ότι οι γαστρονομικές απολαύσεις μπορούν να αποτελέσουν μια καθημερινή συνήθεια.