Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης, βραβεύθηκε στο θεσμό Diamonds of the Greek Economy, ξεχωρίζοντας για την εξαιρετική επιχειρηματική πορεία που διαγράφει 30 χρόνια τώρα, την αδιάκοπη ανάπτυξή της και την αφοσίωσή της να παράγει προϊόντα ζύθου μοναδικής ποιότητας και γεύσης.

Στη φετινή διοργάνωση του θεσμού συμμετείχαν περισσότερες από 10.000 επιχειρήσεις οι οποίες αξιολογήθηκαν από το επιτελείο της New Times και την διαδικτυακή τράπεζα πληροφοριών Νew Times List, βάσει της απόδοσής τους σε οικονομικούς δείκτες. Στην τελετή βράβευσης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Ιουλίου στο Grande Bretagne Hotel Athens, παρουσία 600 κορυφαίων στελεχών του ελληνικού επιχειρείν, του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνη Γεωργιάδη και του πρώην Αν. Υπουργού Οικονομικών, Τρύφωνα Αλεξιάδη, βραβεύτηκαν κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις. Η διοργάνωση του θεσμού Diamonds of the Greek Economy 2019 πραγματοποιήθηκε από New Times Publishing υπό την αιγίδα του του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

Με αφορμή την βράβευση, ο Αθανάσιος Συριανός, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης, δήλωσε σχετικά: «Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για την ανάδειξή της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης στα Diamonds of the Greek Economy 2019, σε μία χρονιά-σταθμό για εμάς καθώς γιορτάζουμε τα 30 χρόνια λειτουργίας της εταιρείας μας. Όλη η ομάδα της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης, λειτουργεί καθημερινά με πίστη στο τόπο μας, περηφάνια για τη ποιότητα, σεβασμό στους συνεργάτες μας και το περιβάλλον, τόλμη για καινοτομία, μα πάνω απ΄ όλα με πάθος για τη μπίρα. Δημιουργώντας τα αυθεντικά δικά μας προϊόντα, όντας πολυμήχανοι και καινοτόμοι σε μία αγορά που λειτουργεί με όρους Δαυίδ εναντίον Γολιάθ, επιβεβαιώνουμε και κατακτούμε καθημερινά τη θέση μας στο τραπέζι του καταναλωτή αλλά και διεκδικούμε χώρο στο ράφι του σουπερμάρκετ, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Με αφορμή τη νέα βράβευση της εταιρείας μας, ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε στους καταναλωτές κορυφαία προϊόντα μπίρας, αναδεικνύοντας παράλληλα την ελληνική μπίρα ως ένα ξεχωριστό προϊόν.»

H Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης διατηρεί την αμιγώς ελληνική της ταυτότητα, που εκφράζεται τόσο μέσα από τα προϊόντα της όσο και από τον τρόπο λειτουργία της, και κατάφερε να αναπτυχθεί, αποτελώντας σήμερα τη μεγαλύτερη ανεξάρτητη ελληνική ζυθοποιία. Στρατηγικός της στόχος, παραμένει η διαρκής ανάπτυξη, η κάλυψη της διανομής των προϊόντων σ’ όλη την Ελλάδα, καθώς και η διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης στα δίκτυα διανομής και στα σημεία πώλησης.