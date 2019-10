Δυναμική εθνική παρουσία στη διεθνή επαγγελματική Έκθεση “Bar Convent Berlin 2019” ετοιμάζει ο Σ.Ε.Α.Ο.Π. (Ένωση Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων και Αλκοολούχων Ποτών). Ξεκινώντας μεθοδικά τις κινήσεις εξωστρέφειας των Ελληνικών Αποσταγμάτων και στοχεύοντας, καταρχήν, στον χώρο του Bar, ο Σ.Ε.Α.Ο.Π. θα βρίσκεται με δικό του Περίπτερο μεταξύ των 400 εκθετών, για πρώτη φορά, με την υποστήριξη του Enterprise Greece, σε μία ενέργεια η οποία υλοποιείται από το Aegean Cocktails & Spirits.

Tο Bar Convent Berlin (https://www.barconvent.com/en/) επιλέχθηκε καθώς αποτελεί το σημαντικότερο εκθεσιακό γεγονός για τον χώρο των bars, πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 7, 8 & 9Οκτωβρίου στον Σταθμό Berlin (www.station-berlin.de) σε εκθεσιακό χώρο 24.000 τμ., ενώ αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον περισσότερων των 14.000 επισκεπτών και δημοσιογράφων από 78 χώρες.

Συγκεκριμένα, στο Περίπτερο του ΣΕΑΟΠ, ειδικά διαμορφωμένο ως Bar, το οποίο θα εμφανίζεται στον κατάλογο της Έκθεσης ως “TASTE the GREEK SPIRIT”, θα προβληθούν 23 ελληνικά Brands. Το Περίπτερο θα στελεχωθεί από δυο κορυφαίους Έλληνες bartenders που θα προσφέρουν στο κοινό τα ελληνικά αποστάγματα για γευστική δοκιμή ενώ παράλληλα θα παρασκευάζουν ευφάνταστα, στην ελληνοπρεπή εκδοχή τους, cocktails, βασισμένα σε τέσσερεις συνταγές κορυφαίων Bartenders (με τσίπουρο, παλαιωμένο τσίπουρο, ούζο και μαστίχα).

Την δεύτερη ημέρα (8/10/2019 & ώρα 12.00) και με στόχο την περαιτέρω γνωριμία του trade κοινού με τα ελληνικά παραδοσιακά αποστάγματα, θα πραγματοποιηθεί ανοιχτό Σεμινάριο στα αγγλικά διάρκειας 45 λεπτών, πάνω στο θέμα “DPO Greek Spirits behind the Bar”. Το σεμινάριο θα επικεντρώνεται κυρίως στην ιστορία, την κληρονομία και την κουλτούρα των Ελληνικών Αποσταγμάτων, τα μοναδικά χαρακτηριστικά τους και τον κοινωνικό τους αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες. Ομιλητές θα είναι οι: Ντένη Καλλιβωκά (Aegean Cocktails & Spirits) και Δημήτρης Κιάκος (ιδιοκτήτης «The Gin Joint», συνιδιοκτήτης «To Λοκάλι», o μοναδικός μη Βρετανός Member του The Gin Guild).

Η πρωτοβουλία συμμετοχής στην εν λόγω Έκθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα προβολής και προώθησης των Ελληνικών Αποσταγμάτων, σε συνέχεια πρόσφατης ανακοίνωσης συνεργασίας μεταξύ Σ.Ε.Α.Ο.Π. και Enterprise Greece.

Στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Α.Ο.Π έχει δημιουργηθεί ειδική ενότητα που θα επικοινωνεί τις δράσεις του “TASTE the GREEK SPIRIT”.