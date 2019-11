Η Κυριακή που μας πέρασε ήταν γεμάτη κρητικό κρασί, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Οινοτουρισμού. Πάνω από 2.500 άτομα επισκέφθηκαν τα οινοποιεία της Κρήτης, αξιοποιώντας τον καλό φθινοπωρινό καιρό.

Γευσιγνωσίες σε νέες και παλιές εσοδείες, συζήτηση με τους οινοποιούς, επίσκεψη στα αμπέλια, παράλληλες εκδηλώσεις για ενήλικες και παιδιά, είχε το πρόγραμμα στα 15 οινοποιεία της Κρήτης που άνοιξαν την Κυριακή 10 Νοεμβρίου, με δωρεάν είσοδο.

Παράλληλα με την γευσιγνωσία οίνου, εστιατόρια συνεργάστηκαν στην δράση «Bring your own wine – φέρε το δικό σου κρασί». Σκοπός της δράσης αυτής ήταν ο επισκέπτης να απολαύσει το κρασί που αγόρασε από το οινοποιείο στο συνεργαζόμενο εστιατόριο, χωρίς επιπλέον χρέωση, και να συνδυάσει το αγαπημένο του κρασί με το αγαπημένο του φαγητό.

Το Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης (Wines of Crete), για τέταρτη χρονιά, συντόνισε την όλη ενέργεια για την Κρήτη και ταυτόχρονα συνεργάστηκε με τις υπόλοιπες 5 Περιφερειακές Ενώσεις της Χώρας που έπραξαν αντίστοιχα και συντονίστηκαν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, δεδομένου ότι η δράση είχε Ευρωπαϊκό χαρακτήρα και οινοποιεία σε όλη την Ελλάδα δέχτηκαν αντίστοιχα το οινόφιλο κοινό. Το Wines of Crete υποστηρίζει την ρήση του Wine in Moderation – το κρασί απολαμβάνεται καλύτερα, με μέτρο.