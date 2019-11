Η ελληνική παραγωγή ποτών σημειώνει άνοδο τα τελευταία χρόνια, ξεπερνώντας τα προβλήματα της οικονομικής κρίσης και φτάνοντας περίπου τα 19 εκατ. λίτρα καθαρής αλκοόλης.

Το ηγετικό ποτό της εγχώριας ποτοποιίας και αποσταγματοποιίας είναι το ούζο, το οποίο κατέχει μερίδιο που φτάνει στο 64% της συνολικής παραγωγής. Στο σύνολο της αγοράς, το ούζο καταλαμβάνει το 51% των ελληνικών παραγόμενων προϊόντων.

Ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων και Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ), Χάρης Μαυράκης μίλησε στο Reporter για τις προοπτικές προβολής του ούζου στο εξωτερικό, τη σημασία της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στην επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο τσίπουρο.

Ανοδική πορεία των εξαγωγών

Η προβολή του ούζου στο ευρύ κοινό είναι μία πρόκληση για την εγχώρια αγορά. Όπως επισημαίνει ο κ. Μαυράκης «οι εξαγωγές παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην αγορά των ελληνικών αποσταγμάτων. Παρουσιάζεται αύξηση των εξαγωγών σε ποσότητα την τελευταία πενταετία της τάξης του 10,5%. Αναφορικά με το σύνολο των ελληνικών αποσταγμάτων, η Ευρώπη παραμένει ο κυριότερος προορισμός σε ποσοστό 80% επί της αξίας των εξαγωγών φτάνοντας για το 2018 στα 59 εκατ. ευρώ» και προσθέτει ότι:

«Το ούζο αποτελεί διαχρονικά το κυριότερο εξαγόμενο προϊόν της ελληνικής ποτοποιίας, καταλαμβάνοντας το τελευταίο έτος (2018) το 72% της ποσότητας και το 53% της αξίας των εξαγόμενων ελληνικών αποσταγμάτων».

Στη συνέχεια μιλά για τις σημαντικότερες χώρες, στις οποίες εξάγεται το ούζο.

Αυτές είναι (% επί του συνόλου):

Γερμανία 53%

Ιράκ 19%

Βουλγαρία 9%

Ολλανδία 3%

ΗΠΑ 2%

Δράσεις εξωστρέφειας – Στα bars τα ελληνικά αποστάγματα

Υπό αυτό το πρίσμα, ο ΣΕΑΟΠ έχει καταρτίσει από κοινού με τον Οργανισμό Enterprise Greece, στρατηγικό σχεδιασμό για την εξωστρέφεια των ελληνικών αποσταγμάτων. Μάλιστα, οι δύο φορείς οργάνωσαν την εθνική συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση «BAR CONVENT BERLIN» που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο 7-9/10/2019 και αποτελεί το σημαντικότερο εκθεσιακό γεγονός για τον χώρο των bars.

Σύμφωνα με τον κ. Μαυράκη, «14.000 επισκέπτες, περισσότερες από 1.200 μάρκες και πάνω από 400 εκθέτες από περίπου 40 χώρες αποτέλεσαν την ταυτότητα της φετινής διοργάνωσης. Από ελληνικής πλευράς, 23 αποστάγματα μελών του Συνδέσμου παρουσιάσθηκαν στο περίπτερο του ΣΕΑΟΠ που είχε διαμορφωθεί ως Bar, με θέμα “TASTE the GREEK SPIRIT”. Εκτός από το περίπτερο πραγματοποιήθηκε σεμινάριο διάρκειας 45 λεπτών με θέμα “Greek Spirits behind the Bar”».

Κάνοντας μία αποτίμηση της ελληνικής συμμετοχής, ο κ. Μαυράκης υπογραμμίζει ότι «κρίθηκε ως πετυχημένη κι έτσι ήδη προγραμματίζεται η συμμετοχή στην ίδια έκθεση και το 2020.

Ταυτόχρονα, στοχεύοντας στην ενίσχυση του διεθνούς χαρακτήρα των ελληνικών αποσταγμάτων, πρόκειται να προσκληθούν στην Ελλάδα opinion leaders και mixologists, οι οποίοι θα έχουν την δυνατότητα να επισκεφτούν αποσταγματοποιεία για να ενημερωθούν για τη διαδικασία παραγωγής και εμφιάλωσης, ενώ θα διεξαχθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια σε Ελλάδα και εξωτερικό για επαγγελματίες του χώρου».

Τι σημαίνει για το ούζο η συμφωνία ΕΕ - Κίνας

Πρόσφατα «έπεσαν» οι υπογραφές για την εμπορική συμφωνία ανάμεσα σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα για την προστασία προϊόντων και από τις δύο αγορές και το ούζο κατοχύρωσε, ανάμεσα σε άλλα ελληνικά προϊόντα, μία θέση στη λίστα.

«Σίγουρα είναι μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για το ελληνικό ούζο η εμπορική συμφωνία που επετεύχθη» τονίζει ο Γενικός Γραμματέας του ΣΕΑΟΠ και συμπληρώνει πως «μία τέτοια κίνηση συμβάλλει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας του ούζου και στην περαιτέρω ανάπτυξή του εκτός συνόρων.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι είχε προηγηθεί η Συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ-Σιγκαπούρης, (Φεβρουάριου 2019) με την οποία το ούζο συμπεριλαμβάνεται στο Μητρώο Γεωγραφικών Ενδείξεων της Σιγκαπούρης και προστατεύεται.

Επίσης, σε εξέλιξη είναι κι άλλες Συμφωνίες της ΕΕ (με Ινδία, Τουρκία, Κιργιστάν), στις οποίες περικλείεται το ούζο».

Η επίδραση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αγορά του τσίπουρου

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυξημένο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο τσίπουρο και την τσικουδιά προκάλεσε ανησυχίες.

Όπως επισημαίνει ο κ. Μαυράκης «η αγορά θα επηρεαστεί σίγουρα» από αυτήν την εξέλιξη. Ωστόσο, αναφέρει ότι «το σημαντικότερο απ’ όλα είναι ότι ενδέχεται να βρεθούμε μπροστά σε έξαρση της αισχροκέρδειας και του λαθρεμπορίου μέσα από τη διακίνηση χύμα προϊόντων ως αποσταγμάτων διήμερων αποσταγματοποιών, κάτι που αυξάνει και τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία».

Εξηγώντας τη νέα κατάσταση, ο Γενικός Γραμματέας του ΣΕΑΟΠ παραθέτει τα εξής στοιχεία: «Η αγορά του τσίπουρου το 2018 είχε μια αύξηση της τάξης του 4,27% σε σχέση με πέρυσι. Η κατηγορία τσίπουρο/τσικουδιά εμφανίζει τα τελευταία χρόνια μικρή μεν, αλλά σταθερή αύξηση και προσπαθεί να εδραιωθεί στην ελληνική αγορά.

Ο ειδικός φόρος της φιάλης θα γίνει 7,14 ευρώ (διπλασιάζεται) και ο ΦΠΑ περίπου 3 ευρώ (ακόμα κι αν η αρχική τιμή μείνει ίδια). Οπότε η τιμή θα πάει στα 15-16 ευρώ, γεγονός που σημαίνει αύξηση >40% και οι φόροι θα είναι στο 66% της ενδεικτικής τιμής πώλησης».

Γιώργος Γεωργίου