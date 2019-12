Η Coca-Cola Zero εγκαινιάζει μία ακόμη συναρπαστική συνεργασία, αυτή την φορά με το πιο αγαπημένο και επιτυχημένο Sci-Fi franchise όλων των εποχών, το Star Wars. Με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας Star Wars: Skywalker η Άνοδος, έρχεται να δημιουργήσει μια αξέχαστη, only-Coke-can-do εμπειρία για το φανατικό κοινό του franchise!

Τα ολοκαίνουργια συλλεκτικά κουτάκια της Coca-Cola Zero κοσμούνται με τους αγαπημένους χαρακτήρες από το Star Wars: Skywalker η Άνοδος, όπως η Rey, ο Kylo Ren, ο Finn και ο BB8, ενώ θα κρατήσουν συντροφιά στους fans μέχρι την πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου! Έτσι, από εδώ και πέρα, όλοι μπορούν να απολαμβάνουν το αγαπημένο τους αναψυκτικό από τα limited edition κουτάκια, μετριάζοντας, όσο γίνεται, τη «δίψα» τους για την πολύ-αναμενόμενη ταινία!

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Coca-Cola Zero έδωσε το «παρών» και στο Athens Con, την μεγαλύτερη γιορτή της σύγχρονης pop κουλτούρας στην Ελλάδα, λίγες ημέρες πριν την πρεμιέρα στους κινηματογράφους του

Star Wars: Skywalker η Άνοδος στις 18 Δεκεμβρίου. Εκεί, η Coca-Cola Zero υποδέχθηκε τους επισκέπτες στο ειδικά διαμορφωμένο booth της, όπου τους περίμεναν αμέτρητες εκπλήξεις!

Κατά τη διάρκεια του διημέρου, μικροί και μεγάλοι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να πάρουν μια γεύση για το πώς θα ήταν αν είχαν την Δύναμη στην πραγματική ζωή μέσα από το Feel The Force Machine, το μοναδικό διαδραστικό αυτόματο πωλητή της Coca-Cola Zero, να φωτογραφηθούν με τους αγαπημένους τους ήρωες, να μοιραστούν τον ενθουσιασμό τους, για τη νέα ταινία, με άλλους sci-fi fanatics και, φυσικά, να απολαύσουν παγωμένη Coca-Cola Zero. Επιβλητικά αγάλματα Stormtroopers έδωσαν ιδιαίτερο χαρακτήρα στο χώρο της διοργάνωσης, ενώ cosplayers από την Star Wars Hellenic Academy άφησαν το δικό τους στίγμα με τις εντυπωσιακές μεταμφιέσεις τους!

Για ακόμη μία φορά λοιπόν, η Coca-Cola Zero απέδειξε πως, όταν δύο εμβληματικά brands ενώνουν τις δυνάμεις τους, προκύπτουν εμπειρίες απόλαυσης από… άλλο γαλαξία!