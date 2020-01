Μετά τη μεγάλη επιτυχία του περασμένου Απριλίου ο Σύνδεσμος Μικρών Οινοποιών Ελλάδας διοργανώνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την ετήσια έκθεση του στην Αθήνα στις 9 και 10 Φεβρουαρίου 2020 στο The Hub Events.

Η 2η έκθεση παραμένει πιστή στο ραντεβού της με 46 οικογενειακά οινοποιεία από την Ξάνθη μέχρι τη Κρήτη, κι από την Κεφαλονιά μέχρι τη Πάτμο. Οι επισκέπτες θα έχουν την δυνατότητα να δοκιμάσουν νέα κρασιά, παλιές σοδιές, πειραματικές οινοποιήσεις από μικρά, ξεχωριστά οινοποιεία, που αναβιώνουν και εξελίσσουν σπάνιες και ξεχασμένες ελληνικές ποικιλίες.

Για πρώτη φορά, σε μια έκθεση συναντιούνται δυο Master of Wine! O Marc Andrew MW (ιδρυτής του περιοδικού Noble Rot και του ομώνυμου βραβευμένου wine bar/restaurant του Λονδίνου) θα ανοίξει τις παράλληλες εκδηλώσεις της έκθεσης του ΣΜΟΕ με την ομιλία του “Small is beautiful” και θα τις ολοκληρώσει ο Γιάννης Καρακάσης MW (ιδρυτής του blog karakasis.mw και του 50 Great Greek Wines) με ένα master class τυφλής δοκιμής 12 κρασιών με τίτλο: «Όλα τα Κρασιά Είναι Blends;»

Στα πλαίσια της Έκθεσης, ο Νίκος Μάνεσης, συγγραφέας, δημοσιογράφος και ιδρυτής της σελίδας greekwineworld.gr θα λάβει τιμητική βράβευση για τη συνολική του προσφορά στο Ελληνικό Κρασί.

Το πρόγραμμα των σεμιναρίων:

Κυριακή 14.00-15.00 – Mark Andrew MW

«Small is beautiful - Why artisanal wineries are critical to the future of Greek wine”

Η εισήγηση θα γίνει στα αγγλικά.

Κυριακή 15.00-16.30 – Γιάννης Καρακάσης MW

«Όλα τα Κρασιά Είναι Blends;»

Οι επισκέπτες που θα κάνουν προεγγραφή μπαίνουν αυτόματα στην κλήρωση για:

5 φιάλες Magnum από Μικρά Οινοποιεία της Ελλάδας

3 εξάδες αναμνηστικών ποτηριών έκθεσης Spiegelau

1+ 1 δώρο (5 τυχεροί κερδίζουν δεύτερο εισιτήριο δωρεάν)

1 εισιτήριο για το Master Power (ομιλία Mark Andrew MW και στη συνέχεια master class του Γιάννη Καρακάση MW)

Γενική είσοδος: 10 ευρώ, Με ηλεκτρονική προεγγραφή: 8 ευρώ

https://www.eventora.com/el/Events/small-winemakers-of-greece-2020

Φοιτητές οινολογίας: 5 ευρώ απαραίτητα με προεγγραφή και επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας στην είσοδο.

Πληροφορίες στο www.smoe.com.gr και στα social media των Μικρών Οινοποιών Ελλάδας: https://www.facebook.com/smoellados/ και στις σελίδες των οινοποιείων-μελών τους.

Η Έκθεση των Μικρών Οινοποιών τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της FedHATTA (Πανελλήνια Ομοσπονδία Τουριστικών Πρακτορείων Ελλάδας).