Barilla Hellas: Αυξήθηκε κατά 3,1% ο κύκλος εργασιών το 2019

Η ανοδική αναπτυξιακή πορεία της Barilla Hellas συνεχίστηκε και το 2019 επιβεβαιώνοντας την ηγετική θέση της εταιρείας στην ελληνική αγορά. Ο κύκλος εργασιών σημείωσε αύξηση 3,1% φτάνοντας τα 75,9 εκ. ευρώ το 2019 έναντι 73,6 εκ. ευρώ το 2018.

Σημαντική αύξηση 8,8% κατέγραψαν τα μικτά κέρδη της εταιρίας που έφτασαν τα 36,0 εκ. από 33,1 εκ. ευρώ το 2018. Παράλληλα, το μικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες και ανήλθε σε 47,5% από 45% το 2018, αντικατοπτρίζοντας την αύξηση της συνεισφοράς των προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας στο συνολικό προϊοντικό μείγμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Barilla Hellas, τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 12,3% και διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 32,3 εκ. ευρώ από 28,8 εκ. ευρώ το 2018. Ως αποτέλεσμα της αύξησης των λειτουργικών εξόδων, τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) μειώθηκαν και ανήλθαν σε 5,1 εκ. ευρώ έναντι 6,6 εκ. ευρώ κατά το προηγούμενο έτος.

Υλοποιώντας το επενδυτικό πλάνο ύψους 10 εκ. ευρώ που ξεκίνησε το 2015, η Barilla Hellas το 2019 επένδυσε 1,7 εκ. ευρώ στην αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων της. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Barilla Hellas συνεχίζει να διατηρεί μηδενικό δανεισμό, χρηματοδοτώντας τις επενδύσεις της αποκλειστικά μέσω ιδίων κεφαλαίων.

Σε ό,τι αφορά τα brands της Barilla Hellas, το 2019 βρίσκει και πάλι τη MISKO να αποτελεί αδιαμφισβήτητα την πιο αγαπημένη μάρκα ζυμαρικών στην Ελλάδα. Ανανεώνοντας την εικόνα της με ένα νέο μήνυμα, «MISKO ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΧΑΡΑ», μέσα από μια 360ο καμπάνια, η MISKO ενίσχυσε την σχέση της με τα νεότερα κοινά υπογραμμίζοντας παράλληλα τις αξίες της οικογένειας, της ποιότητας, της εμπιστοσύνης και της γεύσης, που την καθιστούν διαχρονικό love brand από γενιά σε γενιά.

Τα προϊόντα Barilla, επιβεβαίωσαν τον ηγετικό τους ρόλο στην premium αγορά, επεκτείνοντας ακόμα περισσότερο την παρουσία τους στην Ελλάδα μέσω της καινοτόμου σειράς Barilla Legumes. Προσφέροντας όλα τα θρεπτικά οφέλη των οσπρίων σε σχήμα ζυμαρικού, τα Barilla Legumes απαντούν στις ανάγκες των σύγχρονων καταναλωτών με μια πρωτοποριακή γκάμα προϊόντων, πλούσια σε φυτικές ίνες και πρωτεΐνες, ιδανική για όσους επιλέγουν υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή χωρίς γλουτένη.

Tα προϊόντα Wasa εξακολούθησαν τη δυναμική τους διείσδυση στην αγορά. Χάρη στην απλότητά τους, κατάφεραν να κερδίσουν αναγνώριση ως η ιδανική «βάση» για έναν ισορροπημένο, γευστικό και υγιεινό τρόπο ζωής.

Το portfolio των GranCreale διευρύνθηκε με το GranCereale Frutta Biscuit. Είναι μια καινούρια πρόταση για σνακ ολικής άλεσης, πλούσιο σε φυτικές ίνες και χωρίς φοινικέλαιο. Το προϊόν αυτό, υπογραμμίζει τη δέσμευση της Barilla για προϊόντα με υγιεινά και φυτικά συστατικά που σέβονται το περιβάλλον και διαφυλάττουν τους φυσικούς πόρους.

Απολύτως ευθυγραμμισμένη με την αποστολή «Good for you Good for the planet” του ομίλου Barilla, η συνεισφορά της Barilla Hellas στην παγκόσμια πορεία αειφορίας του Ομίλου, συνεχίστηκε και το 2019 σε πολλά επίπεδα.

Οι δράσεις του «Προγράμματος Ελληνικού Σίτου MISKO» διευρύνθηκαν ακόμη περισσότερο το 2019. Μέσα από την έρευνα και την ανάπτυξη πρωτότυπων αγροτικών πρακτικών, οι Έλληνες αγρότες κατάφεραν να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, μειώνοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της δραστηριότητάς τους.

Σε συνεργασία με αλυσίδες λιανικής πώλησης, η Barilla Hellas υλοποίησε δράσεις ευαισθητοποίησης των καταναλωτών για τη σπατάλη φαγητού, προτείνοντας λύσεις που εκπαιδεύουν το ευρύ κοινό να αξιοποιεί ότι περισσεύει από το καθημερινό γεύμα για να δημιουργεί νέες, εμπνευσμένες συνταγές με ζυμαρικά.

Σε οτι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, η Barilla Hellas, συνεπής με τη δέσμευση που ανέλαβε ο Ομίλος Barilla το 2019, θα χρησιμοποιεί συσκευασίες σχεδιασμένες να είναι 100% ανακυκλώσιμες-σύμφωνα με τις υπάρχουσες τεχνολογίες ανακύκλωσης- και θα διαθέτει τα προϊόντα της σε όλες στις αγορές μόνο σε φιλικές προς το περιβάλλον συσκευασίες μέχρι το 2020.

Επιπλέον, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Barilla Hellas μειώθηκε ακόμη περισσότερο μέσα στο 2019. Οι εκπομπές CO2 στο εργοστάσιο της Θήβας, μειώθηκαν κατά 15% σε σχέση με το 2016, η κατανάλωση νερού μειώθηκε κατά 5% σε σχέση με το 2016, ενώ η ανακύκλωση των γενικών απορριμμάτων της εγκατάστασης έφτασε στο 95%.

Ο Cristiano Alocci, Πρόεδρος της περιοχής της Διευρυμένης Ανατολικής Ευρώπης (συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας) του Ομίλου Barilla και CEO της Barilla Hellas, σχολίασε: «Το 2019 ήταν μια ακόμη σπουδαία χρονιά για την Barilla Hellas. Είμαστε περήφανοι που μπορούμε να προσφέρουμε άριστες διατροφικές λύσεις στους καταναλωτές μας, διατηρώντας παράλληλα μια οικονομικά ισχυρή εταιρεία που συμβάλλει στην ελληνική οικονομία και στην κοινωνία συνολικά. Υπηρετώντας τη διαχρονική αποστολή του Ομίλου και με διαφάνεια σε ό,τι κάνουμε, θα συνεχίσουμε με πάθος και αφοσίωση την προσφορά ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων, προωθώντας παράλληλα ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής και συμβάλλοντας σε ένα πιο βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές».