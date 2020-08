Πρώτη καμπάνια της Coca-Cola μετά τo lockdown: «Open Like Never Before»

Η Coca-Cola λανσάρει τη νέα καμπάνια, “Open Like Never Before”, η οποία αποτελεί την πρώτη επικοινωνιακή ενέργεια του brand, παγκοσμίως, μετά τις αλλαγές που έφερε ο COVID-19 και βασίζεται στην πεποίθηση ότι δε χρειάζεται να επιστρέψουμε στην κανονικότητα: αντ 'αυτού, μπορούμε να προχωρήσουμε, μαζί, και να χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους.

Κατά τη διάρκεια του lockdown, η Coca-Cola επέλεξε να απέχει από κάθε επικοινωνιακή ενέργεια, εστιάζοντας τους πόρους της στην πιο σημαντική προτεραιότητα: τους ανθρώπους. Από εκείνη τη στιγμή, παγκοσμίως, η The Coca-Cola Company μαζί με τους τοπικούς εμφιαλωτές της και το Ίδρυμα της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation) έχει συνεισφέρει πάνω από 100 εκατ. δολάρια σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για την ανακούφιση των ανθρώπων που πλήττονται περισσότερο από τον COVID-19. Παράλληλα σε τοπικό επίπεδο, η Coca-Cola στη Ελλάδα σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη υλοποίησε ένα ολιστικό πρόγραμμα κοινωνικής συνεισφοράς που αφορούσε στην προσφορά 5 πλήρως εξοπλισμένων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, αντιδραστηρίων για την υλοποίηση 12.000 διαγνωστικών ελέγχων κορωνοϊού καθώς και στην έμπρακτη υποστήριξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι plus» του Δήμου Αθηναίων.

Η καμπάνια “Open Like Never Before” έρχεται να σηματοδοτήσει μία νέα αρχή. Ξεκινά με ένα manifesto που δημιουργήθηκε ειδικά για την Coca-Cola, από τον βραβευμένο καλλιτέχνη - ποιητή, George The Poet.

H πανδημία προκάλεσε δυσκολίες και απώλειες, αλλά ταυτόχρονα ανέδειξε αμέτρητες πράξεις ανιδιοτέλειας, θάρρους και καλοσύνης και μας βοήθησε να εκτιμήσουμε πράγματα που ενδεχομένως θεωρούσαμε δεδομένα. Αυτό το manifesto, προασπίζει την αισιοδοξία και μας προσκαλεί να είμαστε “ανοιχτοί όπως ποτέ ξανά” για να εκτιμήσουμε όλα όσα έχουμε γύρω μας.

Η Λίλιαν Νεκταρίου, Franchise Country Director, για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα της Coca-Cola Hellas αναφέρει: «To “Open Like Never Before” δεν είναι απλώς μια καμπάνια. Είναι η έκφραση του εταιρικού μας σκοπού. Ο πρωταρχικός μας στόχος είναι να «δροσίσουμε» τον κόσμο και να κάνουμε τη διαφορά στις τοπικές κοινωνίες. Πιστεύουμε ότι, μετά την πανδημία, μπορούμε να βγούμε πιο δυνατοί και να χτίσουμε μαζί ένα καλύτερο μέλλον».

Η νέα καμπάνια υποστηρίζεται και από ένα πρόγραμμα ενεργειών με στόχο τη στήριξη της αγοράς, το οποίο θα εκτυλιχθεί στη διάρκεια αυτής και της επόμενης χρονιάς. Μεταξύ άλλων, θα υπάρχουν διαδικτυακές ενέργειες σχεδιασμένες για να μας υπενθυμίσουν τις όμορφες στιγμές που έχουμε περάσει στους αγαπημένους μας χώρους καφεστίασης & φιλοξενίας, μια καινοτόμος πλατφόρμα που θα επιτρέπει στους συνεργάτες μας να δημιουργούν προσαρμοσμένες διαφημίσεις καθώς και ενέργειες με στόχο την προσέλκυση πελατών. Παράλληλα, η Coca-Cola στην Ελλάδα υλοποιεί το πρόγραμμα «Future Loading» σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη, στρατηγικού συνεργάτη της κοινωνικής αυτής πρωτοβουλίας, με στόχο τη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων καφεστίασης και φιλοξενίας (Ho.Re.Ca) και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας στον κλάδο.

Τέλος, η καμπάνια θα περιλαμβάνει δύο νέα τηλεοπτικά σποτ 30 & 60 δευτερολέπτων, τα οποία θα υποστηριχθούν από καταχωρήσεις σε εξωτερικούς χώρους, καθώς και ένα ολιστικό πλάνο επικοινωνίας που θα έρθει στη ζωή και στο digital περιβάλλον.

Μπορείτε να δείτε το τηλεοπτικό της καμπάνιας εδώ: