PepsiCo: Στην Ελλάδα η πρωτοβουλία «Dare to Do More 2020»

Η PepsiCo ανακοινώνει την πρωτοβουλία “Dare to Do More Challenge” και στη χώρα μας. Η συγκεκριμένη δράση είναι ένας πανευρωπαϊκός διαγωνισμός με σκοπό την ανάδειξη και προσέλκυση πτυχιούχων φοιτητών με καινοτόμες ιδέες και ταλέντο, μέσω μιας καινοτόμου επιχειρηματικής προσέγγισης.