Τα μικτά κέρδη της 3αλφα - ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕΒΕ ανήλθαν στο επίπεδο των €8.006 χιλ. από €6.684 χιλ. το προηγούμενο έτος, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 19,8%. Το μικτό περιθώριο κέρδους της εταιρίας διαμορφώθηκε σε 28,6% αυξημένο κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες σε βάθος πενταετίας (2016-2020), αντικατοπτρίζοντας την στρατηγική απόφαση της διοίκησης για στροφή σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της 3αλφα - ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕΒΕ διαμορφώθηκαν στο ύψος των €3.681 χιλ. έναντι €1.688 χιλ. το προηγούμενο έτος, αυξημένα κατά 118%. Παράλληλα, το περιθώριο EBITDA ενισχύθηκε κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες περίπου και ανήλθε σε 13,2% από 7,1% το 2019.

Τα κέρδη προ φόρων της 3αλφα - ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕΒΕ για τη χρήση 2020 ανήλθαν σε €2.966 χιλ. έναντι €999 χιλ. της χρήσης 31/12/2019 ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στο ύψος των €2.256 χιλ. έναντι €415 χιλ. την προηγούμενη χρήση.

Όπως τόνισε ο ‘Aγης Καραγεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της 3αλφα - ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕΒΕ, «συνεχίζουμε ακάθεκτοι να κάνουμε αυτό το οποίο ξέρουμε να κάνουμε καλύτερα: Να είμαστε συνεπείς απέναντι στον καταναλωτή μας προσφέροντάς του προϊόντα υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας. Η θέση των προϊόντων 3αλφα στο ελληνικό τραπέζι είναι αποτέλεσμα της σχέσης εμπιστοσύνης που έχει χτιστεί εδώ και 53 χρόνια με τον Έλληνα καταναλωτή. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που αποτυπώνεται αυτή η εμπιστοσύνη και στα οικονομικά αποτελέσματα μας. Αυτό αποτελεί για εμάς μία ηθική επιβράβευση και δέσμευση παράλληλα για να εργαστούμε ακόμα πιο σκληρά ώστε να παραμείνουμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης των συνεργατών και των καταναλωτών μας».

Όπως ανέφερε εντός του 2020, η εταιρία πέτυχε να θωρακίσει περαιτέρω την κεφαλαιακή της βάση, με τα ίδια κεφάλαια να αυξάνονται και να ανέρχονται στο επίπεδο των €9.203 χιλ. έναντι €7.684 χιλ. κατά την προηγούμενη χρήση. Επιπλέον, επετεύχθη η ισορροπημένη διαχείριση των κεφαλαίων κίνησης, η μείωση του καθαρού δανεισμού καθώς και η δημιουργία σημαντικών λειτουργικών ταμειακών πλεονασμάτων και ελεύθερου cash flow.

Η πορεία φέτος

Για φέτος, όπως σημείωσε η διοίκηση της εταιρίας, τα έσοδα της3αλφα στο εννεάμηνο κινούνται μειωμένα σε σχέση με πέρυσι με ρυθμό 5%,Ειδικά για τον Νοέμβριο εκτιμάται ότι θα υπάρξει πτώση κοντά στο 8%. «Σε like to like βάση θα είμαστε αρνητικοί στον τζίρο, ωστόσο δεν μπορούμε να μιλάμε για απόλυτα συγκρίσιμες χρήσεις αφού το περσινό διάστημα περιείχε τρία lockdownws και έντονο στοκάρισμα από τους καταναλωτές. Σε σχέση με το 2019 οι επιδόσεις είναι ανοδικές, με την εικόνα του τζίρου να ενισχύεται κατά 10%. Το μικτό περιθώριο κέρδους θα είναι διατηρήσιμο παρά τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί καθώς καταγράφεται μεγαλύτερη διείσδυση των επώνυμων κωδικών» αναφέρει ο κ. Καραγεωργίου.

Οι επενδύσεις

Σε επίπεδο επενδύσεων, η 3αλφα - ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕΒΕ εντός του 2020 υλοποίησε, όπως ανέφερε η διοίκηση, επιτυχώς το 50% περίπου της επένδυσης τεχνολογικού εκσυγχρονισμού «Ψηφιακό Άλμα». Η ολοκλήρωση της επένδυσης αυτής τοποθετείται εντός του 2021, έτος κατά το οποίο υλοποιήθηκε και επένδυση τεχνολογικού εκσυγχρονισμού με νέα σύγχρονη συσκευαστική μηχανή με ανιχνευτή μετάλλων, αυτόματη ζύγιση, μηχανή εγκιβωτισμού και παράλληλο εκσυγχρονισμό των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, προϋπολογισμού δαπάνης €1.114 χιλ. Η επένδυση θα επιφέρει αύξηση της παραγωγικότητας και θα επιτρέψει την παραγωγή νέων συσκευασιών, που θα ανανεώσουν την εικόνα της εταιρίας τοποθετώντας την ακόμα περισσότερο στην ηγετική θέση που έχει στην κατηγορία.

Σε ό,τι αφορά τα προϊόντα της 3αλφα, το 2020 αποδεικνύει ότι οι ποιοτικά ανώτερες μάρκες που έχουν αποδείξει ότι είναι αξιόπιστες και διακριτής αξίας βγαίνουν κερδισμένες στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών παρά την αβεβαιότητα που έφερε στην καθημερινότητα των ανθρώπων η πανδημία.

Αξίζει να σημειωθεί πως η 3αλφα , λάνσαρε στα τέλη του περασμένου έτους τη σειρά «έτοιμα φυσικά!» Φέτος, επίσης, για πρώτη φορά στην ιστορία της η 3αλφα λανσάρει νέες συσκευασίες με μοντέρνο και λιτό σχεδιασμό ανανεώνοντας έτσι πλήρως την εικόνα της. Όπως αναφέρθηκε η νέα υπερσύγχρονη μηχανή συσκευασίας συμβάλλει στη μείωση της χρήσης του πλαστικού κατά 14 τόνους τον χρόνο, προάγοντας το πλάνο της εταιρείας για βιώσιμη ανάπτυξη.

Παράλληλα η εταιρεία προχωρά στην πρώτη της συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Anuga. Στόχος είναι η προώθηση του πλάνου ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της σε νέες αγορές και της διεύρυνσης της εξαγωγικής της δραστηριότητας, που αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 25 χώρες. Όπως αναφέρθηκε μάλιστα χτες στόχος είναι οι εξαγωγές να φτάσουν στο 25% των πωλήσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία εμφανίζει διαθέτει μερίδιο αγοράς 38,3% στα όσπρια και 11,1% στο ρύζι, ενώ από τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που αποτελούν το 36% της αγοράς το μεγαλύτερο τμήμα παράγονται από την 3 αλφα.

Γιώργος Αλεξάκης