Βιωσιμότητα. Μια έννοια πολύπλευρη με προεκτάσεις τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στο κοινωνικό. Μια έννοια που αφορά την κάλυψη των αναγκών μας με παράλληλη μέριμνα για την ευημερία όλων. Μια έννοια που πολλοί στον επιχειρηματικό τομέα, ιδίως, παρεξηγούν. Αυτοί λοιπόν, έχουν να κερδίσουν πολλά από το παράδειγμα της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ – Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ που μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης παραδίδει μαθήματα ευαισθησίας και εντιμότητας.

Αν και ως έννοια έχει επικρατήσει τελευταία μόνο, η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ – Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ επενδύει εδώ και χρόνια στη βιωσιμότητα στο σύνολο των δραστηριοτήτων της, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμά της και παραμένοντας πιστή στο στόχο της να εξελίσσεται με γνώμονα την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, τη βιωσιμότητα και την αειφορία.

Έτσι η εταιρία έκανε πρώτη το μεγάλο βήμα στον κλάδο της, λανσάροντας τον Οκτώβριο του 2020 τη νέα σειρά ΖΑΓΟΡΙ GO GREEN συσκευασιών από 30% ανακυκλωμένο πλαστικό (r-PET). Η πρωτοβουλία της εταιρείας να κάνει την αρχή και να μειώσει το πλαστικό στις συσκευασίες της κατά 30%, δηλαδή σε ποσοστό 5% μεγαλύτερο από εκείνο που επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (25%) έρχεται,, μάλιστα, 5 χρόνια νωρίτερα. Οι, δε, πρώτοι κωδικοί της σειράς GO GREEN είναι το ΖΑΓΟΡΙ MINI 330ml, το ΖΑΓΟΡΙ ATHLETIC 750ml και το ΖΑΓΟΡΙ 750ml αλλά και ολόκληρη η σειρά ανθρακούχου Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΖΑΓΟΡΙ Sparkling, στις φιάλες και στις on pack συσκευασίες (shrink film). Σταδιακά όλοι οι κωδικοί του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΖΑΓΟΡΙ, που είναι σε 100% ανακυκλώσιμες συσκευασίες, θα περιέχουν και ανακυκλωμένο πλαστικό υψηλής ποιότητας r-PET.

Αποδεικνύοντας πως γνωρίζει πώς να κάνει τη φροντίδα για το περιβάλλον, πράξη, η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ – Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία στον κλάδο της με πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για την παραγωγική διαδικασία των υλικών συσκευασίας r-PET από τον κορυφαίο Φορέα Επιθεωρήσεων – Πιστοποιήσεων στην Ελλάδα TÜV HELLAS (TÜV NORD). Έτσι διασφαλίζει πως χρησιμοποιεί πιστοποιημένο ανακυκλωμένο πλαστικό r-PET υψηλής ποιότητας, ενώ διαθέτει πιστοποιήσεις για το σύνολο των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας για όλα τα προϊόντα της.

Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ ωστόσο δεν σταματά εκεί αλλά παρακινεί, με κάθε τρόπο, το κοινωνικό σύνολο να κάνει εύκολα και αποτελεσματικά βήματα προς ένα πιο πράσινο παρόν και μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, από το 2003 συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα ανακύκλωσης ενώ από το 2013 αποτελεί μέλος του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος “Ανταποδοτική Ανακύκλωση” έχοντας τοποθετήσει Περίπτερα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης σε διάφορους Δήμους με στόχο να εκπαιδεύσει το ευρύ κοινό για τη σωστή ανακύκλωση διαφόρων υλικών.

Επιπλέον, η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που έχει συνάψει σύμβαση με την Deutsche Pfandsystem GmbH για την ανακύκλωση των συσκευασιών της στη Γερμανία, ενώ είναι από τους βασικούς υποστηρικτές του 1ου και 2ου Πάρκου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης σε Αθήνα και Ιωάννινα. Παράλληλα, σε συνεργασία με την Ανταποδοτική Ανακύκλωση συμμετέχει ενεργά και υποστηρίζει εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα, όπως η υλοποίηση πανελλήνιων εκπαιδευτικών διαγωνισμών ανακύκλωσης για μαθητές, με τη συμμετοχή της στο Eco Fest 2021 και πολλά άλλα.

Ωστόσο, ένα από τα σημαντικά έργα της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ ήταν η συμβολή της στη δημιουργία του Πάρκου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης σε Αθήνα και Ιωάννινα, στο οποίο υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα σε μαθητές, για την ανακύκλωση, τη σωστή διαλογή των απορριμμάτων πλαστικού, γυαλιού, αλουμινίου και χαρτιού καθώς και την επανάχρηση τους, «διδάσκοντας» κατ’ αυτόν τον τρόπο τη φιλοσοφία ΖΑΓΟΡΙ GO GREEN.

Ο στόχος άλλωστε είναι ακριβώς αυτός: η φιλοσοφία ΖΑΓΟΡΙ GO GREEN να αφυπνίσει τη συνείδησή όλων μας ώστε να γίνουμε συμμέτοχοι στη φροντίδα του περιβάλλοντος. Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, κάνει από την πλευρά της, το περισσότερο δυνατό προσφέροντας στους καταναλωτές το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ στην πιο βιώσιμη μορφή του, στην GO GREEN μια και κάθε φιάλη ΖΑΓΟΡΙ GO GREEN έχει πολλούς κύκλους ζωής, λόγω του ανακυκλωμένου πλαστικού που περιέχει και του ότι είναι 100% ανακυκλώσιμη. Γι’ αυτό επιλέγοντάς την διατηρούμε συνειδητά χαμηλό το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα!

Έτσι, δεν σταματά να εκπαιδεύει τους καταναλωτές για ένα πράσινο αύριο κάνοντάς τους συνοδοιπόρους της, να βελτιώνει τις πρακτικές της και να ενισχύει την πράσινη ταυτότητά της με γνώμονα την ποιότητα, την καινοτομία και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Γι’ αυτό και αποτελεί, δικαίως, ένα ελληνικό green case study!