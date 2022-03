Οι Mπύρες ΝΗΣΟΣ οιστοποιούνται για την βιοδραστικότητα της σύστασης τους προς όφελος της ανθρώπινης υγείας και ευεξίας αποκτώντας το νέο Ευρωπαϊκό Σήμα πιστοποίησης ποιότητας AFQ της FOODOXYS.

Πρόκειται για ένα νέο πρωτοποριακό σύστημα βαθμολόγησης και κατάταξης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων με βάση την βιοδραστικότητα της σύστασης τους σε σχέση με την ανθρώπινη υγεία και ευζωία.

Συγκεκριμένα οι 5 μπύρες ΝΗΣΟΣ υποβλήθηκαν στα αυστηρά και λεπτομερή πρωτόκολλα ελέγχου που υποβάλλεται κάθε προϊόν σύμφωνα με τον Κανονισμό Πιστοποίησης του AFQ για την εκτίμηση της ικανότητάς της σύστασης τους να εξουδετερώνει ένα πλήθος τόσο συνθετικών όσο και φυσικών ελεύθερων ριζών. Παράλληλα ελέγχθηκε η ικανότητα προστασίας που παρέχουν στο DNA από θραύσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε μεταλλάξεις. Τέλος, δοκιμάστηκαν και ως προς την δυνατότητά τους να προστατεύουν σημαντικά βιομόρια του οργανισμού, όπως τα λιπίδια, από οξειδωτικές βλάβες που συνδέονται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής και τους ρυθμούς του και σχετίζονται σε μελέτες με καρδιοπάθειες, νευρολογικές παθήσεις και καρκίνο.

Οι ΝΗΣΟΣ, απέσπασαν ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες για κάθε μέθοδο. Πιο συγκεκριμένα, η NΗΣΟΣ GREEK ISLAND PILSNER βαθμολογήθηκε με 16/20, η NΗΣΟΣ ALL-DAY ORGANIC με 17/20, η NΗΣΟΣ ΘΟΛΗ και η NΗΣΟΣ 7 ΜΠΟΦΟΡ με 19/20. Τέλος η NΗΣΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ απέσπασε το απόλυτο 20/20 καταφέρνοντας να επιδείξει την μέγιστη βιοδραστικότητα σε όλα τα βιοχημικά πρωτόκολλα που υποβλήθηκε. Οι μπύρες της ΝΗΣΟΣ προσεγγίζουν τα επίπεδα βιοδραστικότητας που έχει ο ερυθρός οίνος.

Μεταξύ 24 ζύθων της Ελληνικής Αγοράς που αποτέλεσαν το δείγμα της ανάλυσης η χαμηλότερη βαθμολογία που μετρήθηκε είναι 9/20 ενώ ο Μέσος Όρος της βαθμολογίας είναι 12/20.

Με αφορμή την ανακοίνωση της πιστοποίησης AFQ για τις μπύρες της ΝΗΣΟΣ ο Καθηγητής Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής της FOODOXYS Δρ. Δημήτρης Κουρέτας δήλωσε: «Η εγχώρια ζυθοποιία έχει τζίρο περίπου 1 δις., ενώ η εγχώρια παραγωγή οίνου έχει τζίρο σχεδόν 350 εκατ. Ευρώ. Η βιολογική αξία του ζύθου στην ανθρώπινη υγεία δεν έχει ούτε συζητηθεί, ούτε εξηγηθεί, ούτε μελετηθεί στο βαθμό που έχει γίνει με τον οίνο.

Ανάλογα με την διαδικασία παραγωγής και τις πρώτες ύλες η μπύρα μπορεί να περιέχει πλούτο αντιοξειδωτικών ενώσεων που προσδίδουν πλεονεκτήματα για την υγεία. Οι φαινόλες και οι μελανοϊδίνες είναι τα κύρια συστατικά στα οποία οφείλεται η αντιοξειδωτική δράση της μπύρας. Ταυτόχρονα, η μπύρα έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε αιθανόλη, ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι του οίνου που περιέχει σαφώς μεγαλύτερα ποσοστά αλκοόλ. Τα αντιοξειδωτικά είναι σημαντικές ενώσεις που μας βοηθούν να παραμείνουμε υγιείς χάριν της δράσης τους ενάντια στο οξειδωτικό στρες. Κλινικά και προκλινικά δεδομένα για τα προστατευτικά αποτελέσματα της μέτριας κατανάλωσης μπύρας κατά των καρδιαγγειακών παθήσεων και άλλων ασθενειών έχουν καταγραφεί εδώ και πολύ καιρό και οι μη αλκοολούχες ενώσεις της μπύρας φαίνεται να ασκούν τις περισσότερες από τις σχετικές ευεργετικές επιδράσεις. Τα αντιοξειδωτικά που περιέχονται στις μπύρες ΝΗΣΟΣ μειώνουν τις ελεύθερες ρίζες οι οποίες παράγονται ως υποπροϊόντα στον ανθρώπινο μεταβολισμό. Με τη δράση αυτή, η μέτρια κατανάλωση τους δύναται να ασκεί προστατευτική δράση έναντι ποικίλων παθολογικών καταστάσεων.»

Ο Αλέξανδρος Κουρής, Ιδρυτής και Ιδιοκτήτης της ΝΗΣΟΣ σχολίασε: «Η ευεργετική επίδραση των συστατικών των τροφίμων και των ποτών στην υγεία αποτελεί βασική επιδίωξη των καταναλωτών διεθνώς. Η ΝΗΣΟΣ σήμερα πρώτη ολοκληρώνει επιτυχώς την πιστοποίηση AFQ για την υψηλή βιοδραστικότητα της σύστασης των ζύθων μας. Παρότι η μπύρα είναι το δημοφιλέστερο αλκοολούχο ποτό στον Κόσμο και στην Ελλάδα, οι προσδοκίες μας από την κατανάλωση της είναι – αδίκως - πολύ περιορισμένες. Το πρότυπο AFQ της FOODOXYS μας αποδεικνύει ότι όλες οι μπύρες δεν είναι ίδιες. Προσπερνώντας τις στερεότυπες αντιλήψεις ανακαλύπτουμε έναν νέο κόσμο γεύσεων, αρωμάτων, υφών, χρωμάτων, υλικών, τεχνικών, αλλά και τα οφέλη στην ανθρώπινη υγεία που έχει η κατανάλωση ποιοτικού, «better-for-you» ζύθου με μέτρο! Τα υψηλά αντιοξειδωτικά μας προέρχονται πρώτων, από τις ποιοτικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε και δεύτερων, από την διαδικασία ζυθοποίησης που εφαρμόζουμε. Η υψηλή ενδογενής αντιοξειδωτική δράση των απαστερίωτων και χωρίς συντηρητικά ζύθων της ΝΗΣΟΣ προστατεύει την γεύση τους κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την παραγωγή έως την κατανάλωση και δρα ευεργετικά στην ανθρώπινη υγεία. Το αντιοξειδωτικό προφίλ της μπύρας μας επηρεάζει όχι μόνο την διάρκεια ζωής της αλλά και την σταθερότητα της γεύσης της καθώς και την προστασία των πρώτων υλών από οξειδώσεις οι οποίες δυνητικά θα μείωναν την ποιότητά και τα οφέλη της (3). Συνεπώς τα αντιοξειδωτικά που περιέχονται στις μπύρες ΝΗΣΟΣ, αποτελούν τους σημαντικότερους ενδογενείς «φύλακες» της γεύσης μας αλλά και τους «εγγυητές» της ευεργετικής τους δράσης στην ανθρώπινη υγεία.

Η FOODOXYS ( www.foodoxys.com) είναι μία spin-off εταιρεία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία δραστηριοποιείται στην μελέτη της διατροφικής ευεξίας. Η επιστημονική της ομάδα αποτελείται από διακεκριμένους ερευνητές με πολυετή εμπειρία στο χώρο της βιοχημείας της διατροφής και του ανθρώπινου μεταβολισμού. Υπό την επιστημονική καθοδήγηση του Καθηγητή Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών-Τοξικολογίας Δημήτρη Κουρέτα, οι επιστήμονες της FoodOxys έχουν δημοσιεύσει περισσότερες από 230 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά παγκόσμιου κύρους και κατέχουν αξιοπρόσεκτη πείρα στη βιοχημεία της διατροφής.

Το AFQ (https://www.foodoxys.com/afq/τι-είναι-το-afq/). Το ευρωπαϊκό σήμα πιστοποίησης AFQ εισάγει ένα νέο πρωτοποριακό σύστημα βαθμολόγησης και κατάταξης διατροφικών προϊόντων από όλο τον κόσμο με βάση τις ιδιότητες που αναφέρονται στον Κανονισμό Πιστοποίησης του..

H ΝΗΣΟΣ (https://nissos.beer) είναι μια πρωτοπόρος, πολυβραβευμένη ελληνική, ανεξάρτητη, οικογενειακής ιδιοκτησίας ζυθοποιία. Οι ποιοτικές, διεθνώς βραβευμένες μπύρες της παράγονται και εμφιαλώνονται στο πιστοποιημένο κατά FSSC 22000 ζυθοποιείο της στην Τήνο. Οι μπύρες ΝΗΣΟΣ έχουν πλούσια γεύση και άρωμα, φυσική ανθράκωση και προσφέρονται απαστερίωτες, «ζωντανές», με τη μέγιστη δυνατή γεύση και διατροφική αξία. Ζυθοποιούνται με αργές, παραδοσιακές, φυσικές διαδικασίες και κορυφαίες, προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Δεν υποβάλλονται σε θερμική επεξεργασία (παστερίωση), δεν περιέχουν συντηρητικά και σταθεροποιούνται με τα ενδογενή, φυσικά αντιοξειδωτικά τους και μικροφίλτρανση.

Το όραμα για την ζυθοποιία

«Η μπύρα Νήσος ξεκίνησε με ένα όραμα. Να γίνει μια μεγάλη μπύρα σε ένα μικρό νησί που να μπορεί να σταθεί επάξια δίπλα σε οποιαδήποτε άλλη μπύρα», υποστήριξε στη συνέχεια ο κ. Κουρής, εκφράζοντας την ανάγκη η ελληνική μπύρα να μπει στον χάρτη της διεθνούς ζυθοποιίας και κατ’ επέκταση τα ελληνικά προϊόντα να γίνουν πρεσβευτές της «καλής πλευράς» της Ελλάδας. Ο ιδρυτής της Νήσος αποκάλυψε ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες και μετά από διάστημα οκτώ μηνών η ζυθοποιία κατόρθωσε να λάβει την άδεια εγκατάστασης για το νέο εργοστάσιο στην Πελοπόννησο, το οποίο «θα ήταν ήδη έτοιμο αν δεν είχε μεσολαβήσει η πανδημία». Σύμφωνα με τον κ. Κουρή, το project έχει ενταχθεί στον Αναπτυξιακό νόμο, ενώ θα αφορά σε μια πρωτοποριακή παραγωγική μονάδα η οποία θα στραφεί στην «πράσινη» παραγωγή. Αναφερόμενος στα ευρύτερα σχέδια της εταιρείας ο κ. Κουρής προανήγγειλε σημαντικές συνεργασίες της Μικροζυθοποιίας Κυκλάδων, οι οποίες, όπως είπε, θα ανακοινωθούν σύντομα.

Η FOODOXYS

Η FOODOXYS είναι μια spin-off εταιρεία του πανεπιστημίου Θεσσαλίας που δραστηριοποιείται στη μελέτη της διατροφικής ευεξίας, μέσω της εξασφάλισης της μεταβολικής υγείας και του ελέγχου της ποιότητας τροφίμων. Η επιστημονική της ομάδα αποτελείται από διακεκριμένους ερευνητές με πολυετή εμπειρία στο χώρο της βιοχημείας, της διατροφής και του ανθρώπινου μεταβολισμού. Υπό την επιστημονική καθοδήγηση του καθηγητή Δημήτρη Κουρέτα, οι επιστήμονες της FOODOXYS έχουν δημοσιεύσει περισσότερες από 230 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά παγκόσμιου κύρους και κατέχουν αξιοπρόσεκτη πείρα στη βιοχημεία της διατροφής. H εταιρεία έχει πιστοποιήσει μια ευρεία γκάμα προϊόντων, όπως ελαιόλαδα, μέλια, τυριά. «Το σήμα πιστοποίησης ποιότητας AFQ της FOODOXYS σημαίνει ότι χτίζω τη διατροφή μου στο σύστημα ποιότητας που έχουν τα τρόφιμα», εξήγησε, μεταξύ άλλων, ο κ. Κουρέτας.

