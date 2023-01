Την ηγετική θέση των Three Cents στην κατηγορία των Premium Mixers στην Ελλάδα και στην Κύπρο αποτυπώνει η πρόσφατη έρευνα της CGA, by NielsenIQ. Η έρευνα, η οποία διεξήχθη το διάστημα Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2022 σε δείγμα 1.500 καταναλωτών (1.000 Έλληνες & 500 Κύπριοι) και 20 επαγγελματιών του κλάδου της εστίασης, εξετάζει πως οι ίδιοι αντιλαμβάνονται την κατηγορία των Premium Mixers, και κατ’ επέκταση τα προϊόντα Three Cents, και πώς αυτό σχετίζεται με το μέρος και την περίσταση που επιλέγουν να τα καταναλώσουν.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα Three Cents θεωρούνται από καταναλωτές και επαγγελματίες ένα Premium Brand, αποτελούν τον αναδιαμφισβήτητο ηγέτη στην κατηγορία των Premium Mixers στην ελληνική και κυπριακή αγορά και η αναγνωρισιμότητα του brand και στις δύο χώρες είναι αρκετά υψηλή. Συγκεκριμένα, το 73% των Ελλήνων καταναλωτών αναψυκτικών και το 72% καταναλωτών Mixers, γνωρίζουν το brand. Για την αγορά της Κύπρου τα ποσοστά ανέρχονται σε 53% και 61% αντίστοιχα.

Από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έρευνα, προκύπτει επίσης πως η εταιρεία Three Cents συνέβαλε καθοριστικά στην καθιέρωση της κατηγορίας των Premium Mixers και στις δυο χώρες, καθώς αποτελεί την πρώτη εταιρεία που σύστησε στην αγορά την Pink Grapefruit Soda και έκανε δημοφιλές το cocktail Paloma. Όπως προκύπτει, η Pink Grapefruit Soda αποτελεί πλέον συνώνυμο των Three Cents, με την πλειοψηφία των καταναλωτών να το έχει συσχετίσει με το brand.

Αναφορικά με την περίσταση που επιλέγουν να καταναλώσουν τα προϊόντα Three Cents, ένα αξιοσημείωτο ποσοστό της τάξης του 58% των Ελλήνων καταναλωτών τα επιλέγει ενώ βρίσκεται σε κάποιο μπαρ, ενώ το 15% για να φτιάξει το δικό του ποτό στο σπίτι. Για την αγορά της Κύπρου τα ποσοστά ανέρχονται σε 62% και 12% αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εταιρείας το 2022 σε Ελλάδα και Κύπρο, η εταιρεία Three Cents κατέγραψε ανοδική πορεία στις πωλήσεις, με σημαντική αύξηση στον τζίρο. Συγκεκριμένα, το έτος για την Ελλάδα έκλεισε με +19% και στην Κύπρο +21% σε πωλήσεις, σε σύγκριση με το 2021.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως τα Three Cents βρίσκονται για ακόμα μια χρόνια στο top 5 της λίστας The World’s 50 Best Bars Annual Report, του Drinks International Magazine, η οποία αποτελεί μια από τις πιο αναγνωρισμένες και πολύ σημαντικές λίστες για τα bars παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, για το 2023 τα Three Cents είναι #3 στην κατηγορία Mixers Top Trending Brands και #5 στην κατηγορία Mixers Top Selling Brands, παγκοσμίως.

O Γ. Μπάγκος, συνιδρυτής της εταιρείας Τhree Cents δήλωσε: «Είμαστε πολύ υπερήφανοι που με την αδιάλειπτη παραγωγική και εμπορική δραστηριότητά μας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, έχουμε δημιουργήσει μία σχέση εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές και τους επαγγελματίες του bartending, οι οποίοι μας τιμούν με την επιλογή τους. Στόχος μας είναι να μεγαλώσει το αποτύπωμα μας και στις δύο χώρες, ενώ δεσμευόμαστε πως θα συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε και να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να δημιουργούμε καινοτόμα και υψηλής ποιότητας προϊόντα, που θα προσφέρουν έμπνευση, καλύπτοντας τις ανάγκες καταναλωτών και επαγγελματιών».

Ο Graeme Loudon, Managing Director – EMEA της CGA by Nielsen IQ δήλωσε «Ήμασταν στην ευχάριστη θέση να συνεργαστούμε με την εταιρεία Three Cents σε μία έρευνα που αφορούσε την αγορά αναψυκτικών και mixers στην Ελλάδα και την Κύπρο. Μέσω της διεξαγωγής ολοκληρωμένης ποιοτικής έρευνας και της απόκτησης μιας 360ᵒ οπτικής για την αντίληψη των εμπορικών σημάτων τόσο από τους καταναλωτές όσο και από το προσωπικό των μπαρ, καθιερώσαμε με επιτυχία τη μάρκα ως το #1 premium mixer και στις δύο αγορές. Η έρευνα αποκάλυψε πολύτιμες πληροφορίες και ευκαιρίες για την εταιρεία Three Cents με στόχο να ενισχύσει αποτελεσματικά τη θέση του brand στην αγορά και να μεγιστοποιήσει τις πωλήσεις και την αξία για τους καταναλωτές».