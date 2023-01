Βραβεύτηκε από το «Top Employers Institute» για τις πρακτικές που υλοποιεί στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας το διεθνώς καταξιωμένο «Top Employers Institute» έπειτα από ανεξάρτητη έρευνα που διενεργεί σε ετήσια βάση βράβευσε την PepsiCo Hellas για τις πρακτικές που υλοποιεί στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, όπως το περιβάλλον εργασίας, τη δέσμευση για την ανάπτυξη των ανθρώπων της καθώς και τις προσπάθειες της εταιρείας για την ενίσχυση και βελτιστοποίηση των πρακτικών της γύρω από τη διαφορετικότητα και την ενσωμάτωση.

Η HR Manager της PepsiCo Hellas, κυρία Νάντια Αναγνώστου, δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι για τη διάκρισή μας ως topemployer για 8η συνεχή χρονιά. Η αναγνώριση αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευσή και την αφοσίωσή μας, να θέτουμε τους ανθρώπους στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας. Σηματοδοτεί τις συνεχείς προσπάθειές για την βελτίωση της εμπειρίας των εργαζομένων μας, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, χτίζοντας παράλληλα ένα θετικό και χωρίς αποκλεισμούς εργασιακό περιβάλλον.

Η διάκριση της PepsiCo Hellas ως Top Employer αποτελεί για εμάς κίνητρο να συνεχίσουμε να παρέχουμε ένα εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας όπου η καινοτομία και η ανάληψη πρωτοβουλιών αποτελούν προτεραιότητα. Γνωρίζουμε πως στηρίζοντας την διαφορετικότητα, την ομαδικότητα και αναζητώντας συνεχώς νέες καινοτόμες πρακτικές δημιουργούμε τις ιδανικές συνθήκες για πρόοδο και επιτυχία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους της PepsiCo Hellas που υποστηρίζουν καθημερινά το όραμα μας».

Παράλληλα, το 2022 η PepsiCo Hellas απέσπασε Gold βραβείo στα HR Awards, τα οποία διοργανώνονται από την Boussias Communications, στην κατηγορία: Most Innovative Use of Technology for HR”. Μέσω του προγράμματος Digital HR: how we remain connected η PepsiCo Hellas συνεχίζει να μεγιστοποιεί την ψηφιακή εμπειρία των ανθρώπων της δημιουργώντας ψηφιακές λύσεις σε όλα τα στάδια επαφής τους με την εταιρεία, με στόχο να παραμένουν συνδεδεμένοι και να αισθάνονται ο ένας κοντά στον άλλον, αναδεικνύοντας έτσι, όλα εκείνα τα στοιχεία που θεωρούμε ότι κάνουν την εμπειρία εργασίας στην PepsiCo Hellas μοναδική.