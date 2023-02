Τις πύλες του στην «καρδιά» της Αθήνας και συγκεκριμένα στην οδό Μητροπόλεως 12-14 άνοιξε το νέο εστιατόριο του Ομίλου Καστελόριζο, Mezze Athens. Πρόκειται για το 15ο κατάστημα, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 12 Ιανουαρίου και μάλιστα σε εξαιρετικά εμπορικό σημείο, με έντονη τουριστική κίνηση.

Το Mezze Athens δημιουργήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος με το αντίστοιχο εστιατόριο στην Γλυφάδα, με το μενού του νέου καταστήματος να είναι κατά 70% εφάμιλλο με το Mezze Glyfada, που λειτουργεί εδώ και σχεδόν μία δεκαετία. Όπως ανέφερε η διοίκηση του ομίλου σε δημοσιογραφική ενημέρωση, το υπόλοιπο μενού είναι διαφοροποιημένο και προσαρμοσμένο με στόχο την προσέγγιση των τουριστών. «Είναι ένα μαγαζί για όλες τις ηλικίες και όλα τα πορτοφόλια, με σήμα κατατεθέν τις σούφλες και με μεγάλη γκάμα από καθαρά ελληνικά αποστάγματα», σημείωσε. Η μεγάλη διαφορά με το Mezze Glyfada αποτελεί το γεγονός ότι το νέο κατάστημα «ποντάρει» και στο πρωινό, στο πλαίσιο ενδεχόμενων συνεργασιών με γειτονικά ξενοδοχεία που δεν περιλαμβάνουν στις υπηρεσίες τους την παροχή πρωινού, κάτι που θα εξετάσει ο όμιλος από τον ερχόμενο Μάρτιο.

Η επένδυση για το Mezze Athens «άγγιξε» τις 200.000 ευρώ, με τον συγκεκριμένο χώρο να αποτελεί την πρώτη επιλογή του ομίλου, αν και όπως αναφέρθηκε «μας βρήκανε, δεν τους βρήκαμε». Το ενοίκιο φτάνει τα 9.500 ευρώ σε έναν από τους πιο ακριβούς δρόμους της Αθήνας, ενώ έχει εξασφαλιστεί έξτρα χώρος για plus 80-100 άτομα σε περίπτωση πριβέ κράτησης. Το μενού κυμαίνεται από 25 έως 50 ευρώ ανά άτομο και η μέση απόδειξη από 20 έως 50 ευρώ. Το εστιατόριο μπορεί να χωρέσει 170-180 άτομα στα συνολικά 300 τετραγωνικά μέτρα του. Παράλληλα, το Mezze Athens εξυπηρετεί και παραδόσεις delivery μέσω συνεργασιών με τις Wolt και efood.

Τα δεδομένα για το Ελληνικό και το franchise

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η ηγεσία του ομίλου, ο τζίρος το 2022 ανήλθε στα 15,2 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά περίπου 6 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2021 και κατά 3-4 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2019 και την προ-Covid περίοδο. Από το σύνολο του κύκλου εργασιών, τα 4-5 εκατ. ευρώ πέρυσι προήλθαν από τις ιχθυοκαλλιέργειες, έναν κλάδο για τον οποίο η διοίκηση επανέλαβε την πρόθεσή της να αποεπενδύσει, ώστε να δώσει έμφαση στην εστίαση η οποία είναι πιο κερδοφόρα. Τα κέρδη προ φόρων ξεπέρασαν το 1 εκατ. ευρώ.

Στη συνέχεια, έγινε ειδική αναφορά για το «κομμάτι» του Ελληνικού, με τον Όμιλο Καστελόριζο να έχει ξεκινήσει επαφές, έχοντας ανταποκριθεί στο σχετικό κάλεσμα της Lamda Development. Όπως τονίστηκε, το ζήτημα είναι αν αλληλοκαλύπτονται τα projects, με την πρόταση που έχει γίνει στον όμιλο να αφορά τα τρία σημεία του Ελληνικού (mall, κέντρο, παραλία). Έμφαση δόθηκε σε χώρους με τα περισσότερα τετραγωνικά μέτρα, ενώ σε επόμενη φάση θα αποσταλεί το project με βάση το brand «Καστελόριζο» και όχι το «Mezze».

Σύμφωνα με πηγές του ομίλου, μέχρι το φετινό καλοκαίρι θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο, με το παράκτιο μέτωπο να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Σε περίπτωση που προχωρήσουν οι διαδικασίες, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου έργου κάνει λόγο για το 2026, καθώς τότε υπολογίζεται ότι θα υποδεχθεί τους πρώτους του επισκέπτες το νέο κατάστημα στο εμπορικό κέντρο Riviera Galleria, που θα δημιουργηθεί στην μαρίνα του Αγίου Κοσμά.

Ο Όμιλος Καστελόριζο στρέφει την προσοχή του και στον κλάδο της καφεστίασης, με το κατάστημα «Cup or What?» στην Γλυφάδα. Το εν λόγω κατάστημα «είναι πολύ φρέσκο», όπως ανέφερε η διοίκηση, καθώς άνοιξε πριν από μόλις έναν χρόνο, ενώ δουλεύει περισσότερο με delivery και take away. Μάλιστα, πρόκειται για το πρώτο σήμα που έχει σχεδιαστεί για να αναπτυχθεί από τρίτους. «Υπάρχουν προτάσεις για το συγκεκριμένο concept και θα είναι το μοντέλο της εισόδου μας στην αγορά του franchise», τόνισε η διοίκηση του ομίλου. Η εν λόγω προσπάθεια βασίζεται περισσότερο στον κλάδο του καφέ, χωρίς να αποκλείονται ανάλογες κινήσεις και στον τομέα των εστιατορίων.

«Καμπανάκι» για την εύρεση προσωπικού

Παρά το γεγονός ότι το λειτουργικό κόστος «εκτοξεύθηκε» κατά τουλάχιστον 25% (περίπου 4,5 εκατ. ευρώ) πέρυσι και το ενεργειακό κόστος διπλασιάστηκε σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, μεγαλύτερο «αγκάθι» για τον όμιλο αποτελεί η δυσκολία εύρεσης προσωπικού και γενικότερα η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού. Σημειωτέον πως η υπέρογκη αύξηση του λειτουργικού κόστους οδήγησε σε ανατιμήσεις περί το 10% εντός του 2022.

Η ηγεσία παραδέχθηκε πως δυσκολεύθηκε να στελεχώσει το νέο κατάστημα, επισημαίνοντας πως υπάρχει έλλειψη σε όλους τους τομείς (μάγειρες, σερβιτόροι, λαντζιέρηδες) και πως το πρόβλημα χρειάζεται πολιτική λύση. Στο Mezze Athens απασχολούνται 25 άτομα, ενώ συνολικά ο όμιλος απασχολεί πάνω από 500 άτομα με μέσο μηνιαίο μισθό τα 1.000 ευρώ.

Υπό την ηγεσία του ιδρυτή, Αντώνη Σταύρου, ο Όμιλος Καστελόριζο λειτουργεί άλλα 14 καταστήματα, πέραν του Mezze Athens και συγκεκριμένα τα εξής: Omnivore - Πλατεία Αγίας Ειρήνης, Orizontes - Λυκαβηττός, Omikron Meze - Νέα Ερυθραία, Ramino Resto - Γλυφάδα, Kastelorizo - Κηφισιά και Βάρκιζα, K.Grill - Καλλιθέα, Βούλα, Πειραιάς και Κηφισιά, RAKI MEZE - Καλλιθέα, Mezze Glyfada, Cup or What? - Γλυφάδα, Ζουμπουρλού - Ψυρρή.

Αριστοτέλης Παππάς