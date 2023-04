Coca-Cola Hellas: Κορυφαίες διακρίσεις στον Θεσμό «Προϊόν της Χρονιάς 2023»

Με τέσσερις διακρίσεις ξεχώρισε η Coca-Cola Hellas στη φετινή Τελετή Απονομής των Βραβείων «Προϊόν της Χρονιάς» που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Απριλίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Η σειρά προϊόντων Zero της αγαπημένης Coca-Cola (Coca-Cola Zero Sugar και Coca-Cola Zero Sugar Zero Caffeine) καθώς και το απολαυστικό Schweppes με γεύση ρόδι, αναδείχθηκαν από τους ίδιους τους καταναλωτές ως τα καλύτερα προϊόντα στην κατηγορία τους. Στην ίδια διοργάνωση βραβεύτηκε και η πρωτοποριακή συσκευασία KeelClip™ στην κατηγορία «Συσκευασίες Χωρίς Πλαστικό».