Μία ακόμη μεγάλη διεθνής διάκριση για τη Green Cola έρχεται από τη Μέση Ανατολή όπου οι καταναλωτές βράβευσαν την καινοτομία της αναδεικνύοντάς την ως «Προϊόν της Χρονιάς 2023» στην κατηγορία «Green Beverages», στον ομώνυμο, διεθνούς κύρους, θεσμό που επιβραβεύει την προϊοντική καινοτομία.

Η σημαντική αυτή διάκριση βασίστηκε στην ανεξάρτητη καταναλωτική έρευνα της Nielsen, σε δείγμα 3.600 καταναλωτών στις Χώρες του Κόλπου (GCC countries) εστιάζοντας στην καινοτομία.

Οι καταναλωτές στη Μέση Ανατολή δήλωσαν την προτίμησή τους στη Green Cola ως την premium απόλαυση που συνδυάζει επιτυχημένα την υψηλή ποιότητα με την καινοτομία και την εξαιρετική γεύση, αποδίδοντάς της τον τίτλο «Προϊόν της Χρονιάς».

Η διαφοροποίηση και η μοναδικότητα της Green Cola οφείλεται στη πιο φυσική της συνταγή με γλυκαντικά από το φυτό Στέβια και φυσική καφεΐνη από πράσινους κόκκους καφέ, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, χωρίς συντηρητικά. Η επιτυχημένη ελληνική «συνταγή» κερδίζει συνεχώς την καρδιά των καταναλωτών σε όλο τον κόσμο, ενώ εξελίσσεται αδιάκοπα ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες τους και να τους προσφέρει μοναδική απόλαυση χωρίς ενοχές.

Σήμερα η Green Cola έχει παρουσία σε 52 χώρες ενώ έχει αναδειχτεί «Προϊόν της Χρονιάς» από τους καταναλωτές της Ελλάδας, της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στις αντίστοιχες διοργανώσεις.

Ο θεσμός «Προϊόν της Χρονιάς» με το κύρος του, τις αυστηρές προδιαγραφές και διαδικασίες και τη μεγάλη συμμετοχή των καταναλωτών σε κάθε χώρα, προσθέτει μεγαλύτερη αξία σε αυτές τις διακρίσεις και επιβεβαιώνουν ότι η μοναδικότητα, η καινοτομία και η αυθεντική γεύση της Green Cola έχουν κερδίσει την προτίμηση των καταναλωτών.

Οι βραβεύσεις της Green Cola σε διεθνές επίπεδο κερδίζουν την προσοχή γιατί καταδεικνύουν την ουσιαστική αξία της μάρκας και της απεριόριστες προοπτικές της σε παγκόσμιο επίπεδο. Στη Γερμανία, η Green Cola βραβεύτηκε στα Healthy Living Awards, στο Ηνωμένο Βασίλειο, η πιο δημοφιλής ιστοσελίδα για γονείς, το δίκτυο Mumsnet, προτείνει την Green Cola ως υγιεινή επιλογή αναψυκτικού, ενώ συμπεριλαμβάνεται στον προϊοντικό κατάλογο δύο αλυσίδων με υγιεινά προϊόντα στην Αμερική, την Whole Foods και Sprouts.

Η Green Cola ανήκει στο portfolio του GREEN BEVERAGES GROUP, από τους μεγαλύτερους και δυναμικά αναπτυσσόμενους Ομίλους στον κλάδο των «Νon Alcoholic Better For You Beverages».

