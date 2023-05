Η μεσογειακή διατροφή, τα φυτικά προϊόντα και η κυτταρική κτηνοτροφία βρέθηκαν στο επίκεντρο στη συζήτηση-πάνελ “The Future Of Food: Imagining Our 2040 Meals” που πραγματοποιήθηκε με την επιμέλεια του οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά στο πλαίσιο των εργασιών του 8ου Οικονομικού Forum των Δελφών. Παράλληλα, ο κ. Δημήτρης Βολουδάκης, Διευθυντής Προγραμμάτων Κατάρτισης, Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, συμμετείχε σε συζήτηση-πάνελ για τη μετάβαση των αγροτών στην «πράσινη γεωργία», η οποία συνδιοργανώθηκε στο πλαίσιο του Φόρουμ από την Παγκόσμια Τράπεζα.

Βασικοί συμμετέχοντες στη συζήτηση “The Future Of Food: Imagining Our 2040 Meals” ήταν η κα. Αντωνία Τριχοπούλου, Πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Υγείας, ο κ. Αλέξανδρος Κουρής, Ιδρυτής και Ιδιοκτήτης της «NISSOS Beer» και η κα. Ιωάννα Μελικίδου, Υπεύθυνη Έρευνας & Ανάπτυξης της ΚΟΝΒΑ. Το συντονισμό της συζήτησης είχε ο κ. Νεκτάριος Β. Νώτης, Ιδρυτής και Δ. Σύμβουλος της Notice Content & Services.

Οι ομιλητές επικεντρώθηκαν σε ζητήματα νέων και καινοτόμων τεχνολογιών στον κλάδο της αγροδιατροφής, στο θέμα της διατροφικής επάρκειας και σε φιλοπεριβαλλοντικές μεθόδους παραγωγής, ενώ, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, επισημάνθηκε ότι η μεσογειακή διατροφή είναι η καλύτερη για την υγεία και το περιβάλλον, καθώς και ότι πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κ. Κουρή, το 2040 θα είναι η εποχή των “alternatives”. «Εναλλακτικές ζωικές πρωτεΐνες, κρέας, αυγό, ψάρι, γαλακτοκομικά από φυτικές πηγές ή από καλλιέργεια βλαστοκυττάρων σε βιοαντιδραστήρες ή πρωτεΐνες παραγόμενες από ζυμώσεις ακριβείας».

«Η ανθρωπότητα πρέπει να καλύψει την μεγάλη ζήτηση για ζωικά προϊόντα με βιώσιμες μεθόδους που δεν θα καταστρέψουν τον πλανήτη και θα έχουν προσιτό κόστος», επεσήμανε ο κ. Κουρής. «Θέλω να πιστεύω ακόμα ότι και η γαστρονομική τέχνη και δημιουργικότητα θα απογειωθεί με την βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, χαρίζοντας σε όλους εμάς πολλές, νέες και αξέχαστες εμπειρίες».

Από την πλευρά της η κα. Μελικίδου, ανέφερε ότι οι αλλαγές που περιμένουμε να δούμε σε προϊόντα στο πιάτο και στο ράφι το 2040 δεν είναι μακριά από αυτό που έχουμε σήμερα, αρκεί να το συνειδητοποιήσουμε. «Δημιουργούνται κατηγορίες φυτικών προϊόντων με τη χρήση πρώτων υλών που έχουμε, όπως αρακάς, όσπρια, ρεβίθια, φακές, φάβα, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε προϊόντα μίμησης, όπως ένα φιλέτο κοτόπουλο. Μέχρι το 2040 θα έχουμε δημιουργήσει ένα αντίγραφο τέτοιο, που θα καλύπτει όχι μόνο το πως φαίνεται και το πως μυρίζει το τρόφιμο αλλά και το διατροφικό κομμάτι».

Στη συνέχεια, η κα. Μελικίδου εστίασε στη συσκευασία. «Ήδη έχουμε μπει σε διαδικασία αλλαγής, με συσκευασίες φιλικές στο περιβάλλον ακόμα και βρώσιμες, αλλά και έξυπνες» εξήγησε. «Ακόμα με σκανάρισμα της συσκευασίας θα μπορεί κάποιος να μαθαίνει από πού είναι και από πού προέρχεται η πρώτη ύλη, τη διαδρομή της αλλά και τη διαδικασία παραγωγής της».

Ο κα. Τριχοπούλου, τέλος, έκανε λόγο για τρεις άξονες ως προς την τελική διατροφική επιλογή. «Η τεχνητή νοημοσύνη θα δεσπόζει και θα αλλάξει τις επόμενες γενιές. Δεν έχει συμβεί τέτοια επανάσταση στην ανθρωπότητα. Το ζούμε αλλά δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει». Μίλησε, ωστόσο, και για την κλιματική αλλαγή, λέγοντας ότι «είναι στο χέρι μας να αντιδράσουμε και να επιδράσουμε στην κλιματική αλλαγή». Έκλεισε τονίζοντας τη σημασία της μεσογειακής διατροφής. «Η μεσογειακή διατροφή δεν είναι μόνο θέμα υγείας αλλά είναι και μία διατροφή βιώσιμη».

Στη συζήτηση-πάνελ “Greening Agriculture in the EU and Globally” που συνδιοργανώθηκε στο πλαίσιο του Φόρουμ από την Παγκόσμια Τράπεζα, ο κ. Δημήτρης Βαλουδάκης, Διευθυντής Προγραμμάτων Κατάρτισης, Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, επισήμανε χαρακτηριστικά ως προς τα προβλήματα των αγροτών: «Ήταν τα ίδια πριν δέκα χρόνια: υψηλό κόστος, χαμηλές τιμές. Υπάρχει μικρή άμεση επίδραση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Σε κάποιους ακούγονται εξωγήινα αυτά. Να αναλογιστούμε αυτές τις δυσκολίες. Λιγότερο από 7% των Ελλήνων αγροτών έχουν λάβει αγροτική κατάρτιση. Περίπου κοντά στο 40% των Ελλήνων αγροτών, είναι γυναίκες. Επιδιώκουμε την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των αγροτών. Προσπαθούμε να υλοποιήσουμε καινοτόμα προγράμματα κατάρτισης, δίχως να ανταγωνιζόμαστε πανεπιστημιακά προγράμματα».

Στο ίδιο πλαίσιο προσέθεσε: «Όταν μιλάμε για καινοτόμα συστήματα, μιλάμε για νέες τεχνολογίες. Μπορέσαμε να προοδεύσουμε στην Ελλάδα. Πρέπει να χτίσουμε εμπιστοσύνη με τους αγρότες. Να διευκρινίσουμε ποιες είναι οι απαιτήσεις. Βλέπουμε αύξηση στους αγρότες που καλλιεργούν βιολογικά. Θα ήθελα να δημιουργηθούν ευκαιρίες διασύνδεσης. Οι αγρότες δεν πρέπει να δρουν μεμονωμένα».

