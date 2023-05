H Elite ακολουθεί την ίδια συνταγή επιτυχίας από το 1968. Δίνοντας έμφαση στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή και τις αξίες της μεσογειακής και ισορροπημένης διατροφής, η Elite επεκτείνεται τώρα περαιτέρω στην κατηγορία των αλμυρών snacks, παρουσιάζοντας τη νέα σειρά κριτσινιών, Elite Kritsi-Snack Μεσογειακά, καθώς και ανανεώνοντας τα επιτυχημένα Elite Crackers Μεσογειακά με 2 νέες, απολαυστικές γεύσεις. Επιπλέον, επεκτείνεται και στην κατηγορία των Croutons, με το λανσάρισμα της νέας σειράς, Elite Croutons.

H Elite καινοτομεί στην κατηγορία των αλμυρών snacks, με τα νέα Elite Kritsi-Snack Μεσογειακά. Λεπτά, γευστικά και τραγανά κριτσίνια με λίγες θερμίδες, αποτελούν ιδανική επιλογή on-the-go snack για όλες τις ώρες. Κυκλοφορούν σε 3 απολαυστικές Μεσογειακές γεύσεις σε μοντέρνες και εντυπωσιακές συσκευασίες. Απολαύστε τα Elite Kritsi-Snack Μεσογειακά με Ντομάτα & Ρίγανη, τα Elite Kritsi-Snack Μεσογειακά με Σουσάμι, Λιναρόσπορο & Παπαρουνόσπορο, αλλά και τα Elite Kritsi-Snack Μεσογειακά με Ελαιόλαδο & Δενδρολίβανο.

Η αγαπημένη σε όλους σειρά Elite Crackers Μεσογειακά ανανεώνεται με 2 νέες προτάσεις για απολαυστικό και ισορροπημένο snacking, κάθε στιγμή της ημέρας. Η Elite παρουσιάζει τα νέα Elite Crackers Μεσογειακά με γεύση Παρμεζάνα και τα Elite Crackers Μεσογειακά με Πατάτα και Θυμάρι και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, που έρχονται να ενισχύσουν την αγαπημένη σειρά με νέες, μοναδικές και ποιοτικές μεσογειακές γεύσεις.

Παράλληλα, η Elite επεκτείνεται και προσθέτει την κατηγορία των croutons στο portfolio της, με τα νέα γευστικά και τραγανά Elite Croutons να αποτελούν ιδανική επιλογή τόσο για νόστιμες σαλάτες όσο και για απολαυστικές σούπες. Η ποικιλία των Elite Croutons περιλαμβάνει 3 μοναδικές γεύσεις: τα Elite Croutons Σταρένια, τα Elite Croutons Ολικής Άλεσης, καθώς και τα Elite Croutons με γεύση σκόρδο & μίγμα μυρωδικών με ελαιόλαδο.

Συνεπής στις αξίες που υπηρετεί όλα αυτά τα χρόνια, δημιουργώντας με φροντίδα και αγάπη ό,τι πιο νόστιμο και θρεπτικό, η Elite καινοτομεί και πάλι με νέες προτάσεις και γευστικές εμπειρίες, που καλύπτουν τις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες των καταναλωτών.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr