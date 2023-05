Η Coca-Cola Τρία Έψιλον ξεχώρισε στην τελετή απονομής των βραβείων Promotional Marketing Awards, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Μαΐου, αποσπώντας συνολικά 18 διακρίσεις για την επιτυχημένη υλοποίηση προϊοντικών προωθητικών ενεργειών.

Πιο συγκεκριμένα, τα αγαπημένα brands των καταναλωτών Coca-Cola, Fanta, Schweppes και Amita, ξεχώρισαν στις κατηγορίες στις οποίες συμμετείχαν, λαμβάνοντας 8 Gold, 2 Silver και 4 Bronze διακρίσεις για τις δημιουργικές πρωτοβουλίες ενεργοποίησης και αλληλεπίδρασης με το κοινό.

Πιο συγκεκριμένα, διακρίθηκαν με Gold Βραβεία στις κατηγορίες Best Combo Offer για την ενεργοποίηση του Coke & Meal στο Athens Street Food Festival, Best Experiential Activation για τη δυνατή παρουσία Coke & Music σε φεστιβάλ μουσικής, Best Shopper Activation για την ενεργοποίηση σε καταστήματα Ho.Re.Ca μέσω του Coca- Cola Μagic Map και Best Prize & Incentive Activation για την ενεργοποίηση Schweppes «Cavas With Character».

Επιπλέον, η ενεργοποίηση του Bulldog London Dry Gin συγκέντρωσε συνολικά 3 βραβεία, στις κατηγορίες Best in Store Experience και Βest use of AI/VR/AR, λαμβάνοντας μάλιστα και την Platinum διάκριση, καθώς συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στην ενότητα Experience για την πρωτοβουλία «Bulldog gin –Begin Bold».

Tο Aperol απέσπασε Silver βραβείο στην κατηγορία Βest in Food and Beverage για την ενεργοποίηση «Join the Joy» του Aperol Spritz σε όλη την Ελλάδα.

Τα Promotional Marketing Awards διοργανώθηκαν φέτος για πρώτη φορά, με στόχο να αναδείξουν τις πιο δημιουργικές, καινοτόμες και αποτελεσματικές ενέργειες, καμπάνιες και πρωτοβουλίες στο χώρο του Promotional Marketing.

Τα βραβεία προέκυψαν μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων από την κριτική επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν 28 εκπρόσωποι εταιρειών, θεσμικοί και ακαδημαϊκοί.

