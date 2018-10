Το πρώτο τμήμα, με την επωνυμία "Τσιφλίκι", θα λειτουργήσει ως παραθεριστικό χωριό, με 15 τουριστικές κατοικίες, μέσης επιφάνειας 500 τ.μ. Το κομμάτι "Ελληνικά" θα περιλαμβάνει 65 κατοικίες των 80 τ.μ., 100 κατοικίες των 130 τ.μ., 100 βίλες των 190 τ.μ., 50 βίλες των 250 τ.μ., 28 βίλες των 400 τ.μ., δύο ξενοδοχεία συνολικού εμβαδού 24.000 τ.μ., εστιατόρια, γραφεία, καταστήματα, ελικοδρόμιο, μαρίνα, αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδα, ανοιχτές και κλειστές πισίνες, spa και γυμναστήρια) κ.ά. Ήδη έχουν πωληθεί τα 6 από τα 17 σπίτια ενώ έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις με τη Four Seasons για ενδεχόμενη συνεργασία στο ξενοδοχειακό κομμάτι. Για την ενότητα "Κούνδουρος" στόχος είναι να ανακατασκευαστεί η βίλα Κούνδουρου με υψηλά στάνταρντ πολυτέλειας.

More in this category: