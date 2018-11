Το κείμενο αυτό αποτελεί συνέχεια της « Πρωτοβουλίας για τις Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα », η οποία, πάντοτε υπό την επιστημονική εποπτεία του Καθηγητή κ. Γιώργου Παγουλάτου, παρουσιάστηκε τον περασμένο Ιούλιο, στο πλαίσιο του 1 st InvestGR Forum 2018: Foreign Investments in Greece, και εστάλη, ακολούθως, στην πολιτική ηγεσία της Ελλάδας, στα ΜΜΕ και στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ενόψει του 2 nd InvestGR Forum 2019: Foreign Investments in Greece , που θα πραγματοποιηθεί στις 11/06/2019, ξεκίνησε η διαδικασία συλλογής των κυριότερων προτάσεων των ξένων πολυεθνικών εταιρειών στην Ελλάδα ως προς το «δέον γενέσθαι» για να βελτιωθεί το επενδυτικό πλαίσιο της χώρας.

