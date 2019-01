Κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2018 οι επενδύσεις επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital - VC) παγκοσμίως άγγιξαν τα US$ 64 δισ., με κορυφαία την άντληση χρηματοδότησης ύψους US$ 12,8 δισ. από τη βιομηχανία ηλεκτρονικών τσιγάρων Juul με έδρα στις ΗΠΑ.

Η συγκεκριμένη συναλλαγή, που έρχεται δεύτερη μόνο μετά από τα US$ 14 δισ. που αντλήθηκαν από την κινεζική Ant Financial το β’ τρίμηνο του 2018, οδήγησε τις επενδύσεις VC παγκοσμίως να εκτιναχθούν από τα US$ 175 δισ. το 2017 στο εντυπωσιακό ποσό των US$ 255 δισ. το 2018, σύμφωνα με την έκθεση Venture Pulse του δ’ τριμήνου 2018 που παρουσιάστηκε από την KPMG Enterprise.

Με όλες τις γεωγραφικές περιοχές που περιλαμβάνονται στην έκθεση - ΗΠΑ, Αμερική, Ασία και Ευρώπη - να σημειώνουν επίπεδα ρεκόρ ετήσιων επενδύσεων VC το 2018, ο συνολικός αριθμός των συναλλαγών VC παγκοσμίως κατέγραψε χαμηλό επίπεδο εξαετίας με 15 299 συναλλαγές στη διάρκεια του έτους, έναντι 17 314 το 2017 και 20 172 συμφωνιών το 2015, που αποτέλεσε και την κορυφαία επίδοση ιστορικά. Η πτώση στον αριθμό των συναλλαγών σε τριμηνιαία βάση ήταν ακόμα μεγαλύτερη, με 3 048 συμφωνίες το δ’ τρίμηνο 2018, η οποία αποτελεί τη χαμηλότερη επίδοση τα τελευταία 25 τρίμηνα από το γ’ τρίμηνο του 2012.



«Το επίπεδο ρεκόρ της χρηματοδότησης που λαμβάνει χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο αποδεικνύει τη βαρύτητα που δίνουν οι επενδυτές VC στις συναλλαγές προχωρημένου σταδίου. Μόνο οι συναλλαγές τεράστιας αξίας άνω του ενός δισεκατομμυρίου το δ’ τρίμηνο του 2018 συγκέντρωσαν US$ 22 δισ. - περίπου το ένα τρίτο της συνολικής χρηματοδότησης που αντλήθηκε το συγκεκριμένο τρίμηνο», σημείωσε ο Κρίστιαν Τόμας, Γενικός Διευθυντής και Επικεφαλής του Advisory της KPMG. «Μολονότι η παρατεταμένη πτώση στον αριθμό των συμφωνιών, ειδικότερα αυτών του αρχικού σταδίου, προκαλεί κάποια ανησυχία, οι ποιοτικές εταιρείες εξακολουθούν να προσελκύουν επενδύσεις, ενώ αναμένεται να ισχυροποιηθεί και η αγορά IPO το 2019».

Βασικά σημεία του δ΄ τριμήνου 2018



— Οι παγκόσμιες επενδύσεις VC αυξήθηκαν από τα US$ 56 δισ. το γ’ τρίμηνο 2018 σε άνω των US$ 64 δισ. το δ’ τρίμηνο 2018. Η συναλλαγή ύψους US$ 12,8 δισ. της Juul, παράλληλα με τις πέντε συναλλαγές τεράστιας αξίας άνω του US$ 1 δισ., συνετέλεσαν ώστε το δ’ τρίμηνο 2018 να σημειώσει ιστορικά τη δεύτερη μεγαλύτερη επίδοση σε θέματα άντλησης χρηματοδότησης.

— Κατά τη διάρκεια του δ’ τριμήνου 2018, στην Αμερική και ειδικότερα στις ΗΠΑ, σημειώθηκε το δεύτερο συνεχόμενο ρεκόρ στις τριμηνιαίες επενδύσεις VC. Πιο συγκεκριμένα στην Αμερική, αντλήθηκαν περίπου US$ 43 δισ. το δ’ τρίμηνο 2018, με τα US$ 41,8 δισ. να προέρχονται από τις ΗΠΑ.

— Η συναλλαγή της Juul ύψους US$ 12,8 δισ. σημείωσε επίσης το ρεκόρ της μεγαλύτερης συναλλαγής VC, τόσο στην Αμερική, όσο και στις ΗΠΑ ειδικότερα. Εκτός της εν λόγω συναλλαγής, υπήρξε ακόμα μία συναλλαγή άνω του US$ 1 δισ. που αφορά στην άντληση χρηματοδότησης US$ 1,25 δισ. από την Epic Games.

— Στην Ασία, οι επενδύσεις VC σημείωσαν σημαντική πτώση, από US$ 17,6 δισ. το γ’ τρίμηνο σε US$ 15 δισ. το δ’ τρίμηνο 2018, το χαμηλότερο των τελευταίων επτά τριμήνων. Παρόλη τη μείωση, έκλεισαν τέσσερις συμφωνίες άνω του US$ 1 δισ., που αφορούν στην κινεζική ByteDance (US$ 3 δισ.), στην Grab στη Σιγκαπούρης (US$ 2,85 δισ.), στην Tokopedia στην Ινδονησία (US$ 1,1 δισ.) και στην ινδική Swiggy (US$ 1 δισ.).

— Μικρή αύξηση καταγράφηκε στις επενδύσεις VC στην Ευρώπη, με άντληση US$ 5,9 δισ. το δ’ τρίμηνο 2018, έναντι περίπου US$ 5,6 δισ. το γ’ τρίμηνο 2018. Η μεγαλύτερη συμφωνία στην Ευρώπη το τρίμηνο αυτό αφορά στα US$ 200 εκατ. που αντλήθηκαν από την βρετανική Graphcore σε κύκλο χρηματοδότησης Series D.



Βασικά σημεία 2018

— Κάθε κύκλος χρηματοδότησης κατέγραψε νέο ρεκόρ λαμβάνοντας ως κριτήριο τη διάμεσο των προ-επένδυσης αποτιμήσεων (median pre-money valuations) το 2018 π.χ. US$ 375 εκατ. στον κύκλο χρηματοδότησης Series D ή μεταγενέστερους κύκλους και US$ 6,7 εκατ. στον κύκλο αρχικής επένδυσης (seed investment)

— O παγκόσμιος μέσος όρος κύκλου χρηματοδότησης “Series A” αυξήθηκε δραματικά το 2018, αγγίζοντας τα US$ 7,5 εκατ.

— Οι επενδύσεις VC στον κλάδο των αστικών μεταφορών εκτοξεύθηκαν από τα US$ 26 δισ. το 2017, σχεδόν στα US$ 45 δισ. το 2018.

— Οι επενδύσεις VC στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης για το χώρο της υγείας σχεδόν διπλασιάστηκαν, από τα US$ 1,25 δισ. το 2017 στα US$ 2,34 δισ. το 2018.

— Ο τομέας της αγροτικής τεχνολογίας συνέχισε να εμφανίζεται περισσότερο στο «ραντάρ» των επενδυτών VC, με τις συνολικές παγκόσμιες επενδύσεις να σκαρφαλώνουν από τα US$ 1,93 δισ. το 2017 στα US$ 2,15 δισ. το 2018.

Ρεκόρ επενδύσεων VC στην Αμερική το δ’ τρίμηνο 2018 και ειδικότερα στις ΗΠΑ

Οι επενδύσεις VC στην Αμερική αυξήθηκαν από τα US$ 32,5 δισ. το γ’ τρίμηνο 2018, στα US$ 41,8 δισ. το δ’ τρίμηνο 2018, γεγονός που αποτελεί επίδοση ρεκόρ. Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης αυτής, ύψους US$ 42,9 δισ. κατά το δ’ τρίμηνο, προήλθε από τις ΗΠΑ. Τα 12,8 US$ δισ. που αντλήθηκαν από την εταιρεία ηλεκτρονικού τσιγάρου Juul με έδρα στις ΗΠΑ αποτελεί τη μεγαλύτερη συναλλαγή στην ήπειρο έως σήμερα και τη δεύτερη μεγαλύτερη συναλλαγή VC μετά τα US$ 14 δισ. της Ant Financial που αντλήθηκαν το β’ τρίμηνο του 2018.



Κατά το δ’ τρίμηνο 2018, η Epic Games άντλησε US$ 1,25 δισ., ενώ καταγράφηκαν και αρκετές τεράστιες συναλλαγές άνω των US$ 500 εκατ. κατά το τρίμηνο αυτό, μεταξύ των οποίων: Instacart (871 εκατ.), Castle Creek Pharma (560 εκατ.), Automation Anywhere (550 εκατ.) και Movile (525 εκατ.). Για τις εταιρείες αρχικής επένδυσης (seed investment) στις ΗΠΑ, οι χρηματοδοτήσεις εκτινάχτηκαν στον εντυπωσιακό αριθμό των 57 για το 2018 που αποτελεί την καλύτερη επίδοση της δεκαετίας.



Οι επιδόσεις των VC στον Καναδά παρέμειναν ισχυρές σε όλη τη διάρκεια του 2018, με τη χώρα να προσελκύει US$ 2,9 δισ. σε χρηματοδοτήσεις, επιτυγχάνοντας έτσι νέο ετήσιο υψηλό ρεκόρ. Ενώ για το Μεξικό, η χρονιά έκλεισε θετικά, προσελκύοντας περισσότερα από 60 εκατ. χρηματοδότησης το δ’ τρίμηνο 2018. Ισχυρές επιδόσεις στο δ’ τρίμηνο 2018 σημείωσε και η Βραζιλία, καθώς αντλήθηκαν σχεδόν US$ 350 εκατ.

Τρίτο συνεχόμενο ετήσιο ρεκόρ επενδύσεων VC για την Ευρώπη, με μικρή αύξηση το δ’ τρίμηνο 2018

Τρίτο συνεχόμενο ρεκόρ στις ετήσιες επενδύσεις VC, ύψους US$ 24,4 εκατ., κατέγραψε η Ευρώπη, κατά τη διάρκεια του 2018. Ωστόσο, ο αριθμός των συμφωνιών στην Ευρώπη σημείωσε σημαντική πτώση από τις 4 607 συμφωνίες το 2017 στις 3 380 το 2018.

Ανοδικές ήταν επίσης οι επενδύσεις σε τριμηνιαία βάση στην Ευρώπη, με μικρή αύξηση από τα US$ 5,6 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2018 σε US$ 5,9 εκατ. το δ’ τρίμηνο 2018. Με το Ηνωμένο Βασίλειο να συγκεντρώνει τέσσερις από τις δέκα μεγαλύτερες συναλλαγές του τριμήνου (Graphcore: US$ 200 εκατ., Nested: US$ 156 εκατ., Moonbug: US$ 145 εκατ., και Monzo: US$ 110 εκατ.), οι υπόλοιπες μεγάλες συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν στη Γερμανία (HomeToGo: US$ 150 εκατ., EuroGo: US$ 150 εκατ.), τη Γαλλία (BlaBlaCar: US$ 117 εκατ.), την Ιρλανδία (GC Aesthetics: US$ 97 εκατ.), τη Δανία (Galecto: US$ 92 εκατ.), το Ισραήλ (Team8: US$ 85 εκατ.) και την Ελβετία (Nexthink: US$ 85 εκατ.).



Η Ασία καταρρίπτει κάθε ρεκόρ ετήσιας χρηματοδότησης VC, εν μέρει χάρη στην άντληση κεφαλαίων της Ant Financial κατά το β’ τρίμηνο

Οι επενδύσεις VC στην Ασία άγγιξαν το αξιοσημείωτο ύψος των US$ 93,5 δισ. το 2018 - έναντι US$ 65,2 δισ. το 2017. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην άντληση κεφαλαίων ύψους US$ 14 δισ. από την Ant Financial κατά το β’ τρίμηνο 2018. Παρόλο που οι επενδύσεις VC στην Ασία κατέγραψαν πτώση από τα 17,6 δισ. το γ’ τρίμηνο 2018 σε 15 δισ. το δ’ τρίμηνο 2018, τα αποτελέσματα παρέμειναν ισχυρά και εκτός της επίδρασης των εξαιρετικών επιδόσεων του β’ τριμήνου 2018. Στις επενδύσεις VC του τριμήνου αυτού στην Ασία κυριάρχησαν οι τεράστιες συναλλαγές, μεταξύ των οποίων οι συναλλαγές άνω του US$ 1 δισ. των ByteDance, Grab, Tokopedia και Swiggy.

Ο αριθμός συναλλαγών του τριμήνου μειώθηκε κατά το κλείσιμο του έτους, αλλά παραμένει υγιής σε ιστορική βάση - περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2014. Εν τω μεταξύ, οι μεγάλες συναλλαγές προχωρημένου σταδίου εκτόξευσαν τις επενδύσεις VC το 2018 στο ύψος ρεκόρ των US$ 93,5 δισ. για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Μικρότερη βεβαιότητα για το μέλλον κατά την έναρξη του 2019

Δεδομένων των εξαιρετικά αυξημένων επιδόσεων στις επενδύσεις VC την προηγούμενη χρονιά για τις ΗΠΑ, την Ασία και την Ευρώπη, καθώς πραγματοποιήθηκαν δύο από τις μεγαλύτερες συναλλαγές VC στην ιστορία, θα είναι δύσκολο το συνολικό επίπεδο των επενδύσεων να παραμείνει στα ίδια επίπεδα το 2019. Ωστόσο, είναι πιθανό οι επενδύσεις VC παγκοσμίως να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, ειδικά όσον αφορά στις συμφωνίες προχωρημένου σταδίου. Ο τομέας τεχνολογικών λύσεων στο αυτοκίνητο (autotech) - αυτόνομα οχήματα, οχήματα εναλλακτικής ενέργειας και διαδικτυακές εταιρείες ταξί - αναμένεται να προσελκύσει σημαντικές επενδύσεις, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον τομέα τεχνολογικών λύσεων στο χώρο της υγείας (healthtech) και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (fintech). Επιπρόσθετα, ισχυρή ανάπτυξη αναμένεται να σημειωθεί και στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.



Η αγορά IPO θα πρέπει να τεθεί υπό παρακολούθηση καθώς εταιρείες κολοσσοί, μεταξύ των οποίων η Uber και η Lyft, προετοιμάζονται για αρχικές δημόσιες προσφορές (IPO), παρά την απροσδόκητη αναταραχή στις κεφαλαιαγορές στο τέλος του 2018.



«Το 2018 είδαμε την πόρτα των IPO να ανοίγει διάπλατα, καθώς έλαβαν χώρα σημαντικές αρχικές δημόσιες προσφορές σε ολόκληρο των κόσμο», σημειώνει ο Arik Speier, Head of Technology της KPMG Somekh Chaikin Israel. «Παρόλο που ο τελευταίος μήνας του 2018 ήταν εξαιρετικά ταραχώδης για τις κεφαλαιαγορές, αν ομαλοποιηθεί γρήγορα το α’ τρίμηνο του 2019, ενδέχεται να δούμε έναν αριθμό ώριμων τεχνολογικών εταιρειών να επιλέγουν την είσοδο σε κάποια χρηματιστηριακή αγορά. Αν αυτές οι εταιρείες πάνε καλά, θα ακολουθήσουν και άλλες».