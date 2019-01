Ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Δρ. Μηχ. Αθανάσιος Κελέμης, εξηγεί γιατί το Επιμελητήριο στηρίζει ενεργώς το Forum: «Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ενισχύει κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει στην αύξηση της εξωστρέφειας και τη μεγέθυνση των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα. Για αυτό και στηρίζουμε ενεργώς το InvestGR Forum: Foreign Investments in Greece, το οποίο επικεντρώνεται φέτος σε σημαντικούς τομείς με μεγάλη προοπτική ανάπτυξης και ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα, όπως ο τουρισμός, η ενέργεια, η ψηφιακή οικονομία και η καινοτομία».

Ο Πρέσβης της Γερμανίας στην Ελλάδα, κ. Jens Ploetner, δήλωσε: «Η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ελλάδας. Μετά από μια πολύ δύσκολη δεκαετία, με τεράστια βάρη που υπέμεινε ο ελληνικός λαός, η Ελλάδα μπορεί τώρα να κοιτάζει μπροστά με περισσότερη αισιοδοξία. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ξένες άμεσες επενδύσεις μπορούν και οφείλουν να συμβάλουν καθοριστικά στην καινοτόμο ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Η χώρα προσφέρει πολλές ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες, επί των οποίων γερμανικές εταιρείες κεφαλαιοποιούν ήδη επιτυχώς. Σε αυτό το πνεύμα, η Γερμανική Πρεσβεία στην Αθήνα υποστηρίζει ενεργώς κάθε πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση, όπως είναι το InvestGR Forum: Foreign Investments in Greece».

