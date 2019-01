Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε κατά 19 ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με το 78% της αντίστοιχης έρευνας του 2017. Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες επενδυτές (96%) δηλώνουν ότι αυτές οι πληροφορίες έχουν περιστασιακά (62%) ή συχνά (34%) διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων, ενώ το 89% πιστεύει ότι οι περιβαλλοντικές, οι κοινωνικές και οι πληροφορίες εταιρικής διακυβέρνησης (environmental, social and governance – ESG) θα αποκτήσουν μεγαλύτερη αξία, σε περίπτωση ύφεσης ή διόρθωσης της αγοράς.

