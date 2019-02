Η DW επισημαίνει ότι ο εν λόγω οργανισμός που ιδρύθηκε το 2014, ως διάδοχο σχήμα του προηγούμενου αντίστοιχου θεσμού με την επωνυμία "Invest in Greece", λειτουργεί ως ΕΠΕ παροχής συμβουλευτικών και προωθητικών υπηρεσιών, στην οποία συμμετέχει και το ελληνικό δημόσιο.

