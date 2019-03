Στον τομέα της ενέργειας, η General Electric υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με την ΔΕΗ μέσω της GE Power Services Business για την παροχή υπηρεσιών σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική. Επίσης, στο μετοχικό κεφάλαιο της Energean Oil & Gas συμμετέχει η Third Point.

