Ο κ. Στέλιος Κουτσιβίτης, CEO, Astir Palace Vouliagmenis , αναφέρθηκε μετά από ερώτημα του κ. Δόγα,στη μεγάλη επένδυση στον Αστέρα Βουλιαγμένης. «Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα προορισμό για τον πολυτελή τουρισμό» ξεκαθάρισε ο κ. Κουτσιβίτης. Όπως ανέφερε, στο έργο περιλαμβάνονται το ξενοδοχείο Four Season, πολυτελή εστιατόρια διεθνών brand, μαρίνα, ένα οικιστικό συγκρότημα με 13 πολυτελείς βίλες ενώ σχεδιάζεται και η αναβάθμιση της παραλίας. «Η επένδυση ξεπερνάει τα 650 εκατομύρια ευρώ. Υλοποιείται επιτυχία βήμα-βήμα» τόνισε ο κ.Κουτσιβίτης, προσθέτοντας πως στα οφέλη από την δημιουργία της Αθηναϊκής Ριβιέρας περιλαμβάνεται κυρίως η άρση της ανασφάλειας ότι τέτοιες επενδύσεις δεν μπορούν να γίνουν στη χώρα».

