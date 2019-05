- Την κατασκευή τουριστικής εγκατάστασης 5 αστέρων της FRONTISA LTD σε συνεργασία με την Grivalia Hospitality S.A., στη Μύκονο. Στο επενδυτικό σχέδιο προβλέπεται προϋπολογισμός ύψους 46.50 εκατ. ευρώ και αναμένεται να δημιουργήσει 132 θέσεις εργασίας.

More in this category: