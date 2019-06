Στο 2 nd InvestGR Forum θα συμμετάσχουν ως χορηγοί, υποστηρικτές και Greek Ambassadors οι εταιρείες: NORTH STAR GROUP (Χρυσός Χορηγός), ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ, ABBVIE, ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, DLA PIPER, EUROBANK , FRAPORT, INTERAMERICAN, KPMG, LEASEPLAN, MSD, OTIS (Χορηγοί), BOSCH και CARLSON WAGON LIT (Υποστηρικτές) και ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ, FOURLIS, SINGULAR LOGIC, TECHNOHULL και WATT + VOLT (Greek Ambassadors).

Το 2 nd InvestGR Forum 2019: Foreign Investments in Greece πραγματοποιείται με την υποστήριξη και την αιγίδα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, της Γερμανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ελληνογερμανικού Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Το 2 nd InvestGR Forum 2019: Foreign Investments in Greece μπαίνει στην τελική ευθεία, συγκεντρώνοντας την προσοχή των πολιτικών κομμάτων, των στελεχών εταιρειών, ακαδημαϊκών και ειδικών.

