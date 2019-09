Για 6η χρονιά η Financial-Academy.eu διοργανώνει στις 26 Σεπτεμβρίου 2019, στο Royal Olympic από τις 10 π.μ έως τις 2 μ.μ. το Συνέδριο Επενδύσεων συγκεντρώνοντας κορυφαία μυαλά και επαγγελματίες του επενδυτικού τομέα της Ευρώπης, προκειμένου να βοηθήσει τους επενδυτές στην λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση των επενδύσεών τους.

Στο συνέδριο θα υπάρχει διαθέσιμη μια εμπεριστατωμένη πλατφόρμα δικτύωσης για επιχειρηματίες, ιδιώτες επενδυτές, επαγγελματίες επενδυτές και συμβούλους και παράλληλα θα γίνει ανταλλαγή γνώσεων από κορυφαίους επαγγελματίες του κλάδου σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Το συνέδριο θα επικεντρωθεί στην παγκόσμια μακρο-δυναμική και τις επενδύσεις, ενώ θα εξετάσει προσεκτικά κάποια ειδικά θέματα.

Ειδικότερα, τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

• Οι επενδύσεις με ειδικό χαρακτήρα είναι η εξέλιξη των υπεύθυνων και βιώσιμων επενδύσεων. Ποιοι είναι οι στόχοι και οι περιορισμοί για αυτού του είδους τις επενδύσεις στις ιδιωτικές αγορές;

• Ποια είναι τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη από τέτοιου είδους επενδύσεις; Οι επενδυτές κερδίζουν με χαμηλότερη απόδοση για τον ίδιο τύπο κινδύνου;

• Μπορεί το ιδιωτικό χρέος να παρέχει πλεονάζουσα απόδοση καθώς και προστασία σε περίπτωση αρνητικής έκβασης και οφέλη διαφοροποίησης σε διάφορα επίπεδα πιστωτικού κινδύνου; Εάν ναι, πώς;

• Καθώς οι επενδυτές επανακτούν την αυτοπεποίθησή τους, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να αφήσουμε πίσω το χάος και να εστιάσουμε στα βασικά στοιχεία της εταιρείας. Ποιες είναι οι παγκόσμιες προοπτικές και πώς οι επιτόπιες έρευνες παραμένουν ζωτικής σημασίας, ιδίως στις ταχέως εξελισσόμενες αγορές, όπως οι μετοχές κατηγορίας Α της Κίνας;

• Ποιο είναι το μέλλον των χρημάτων; Πώς οι κεντρικές τράπεζες, οι τράπεζες λιανικής, οι κυβερνήσεις και τα μέλη τους θα μπορούσαν να επηρεαστούν από το ψηφιακό χρήμα/ τα κρυπτονομίσματα; Πώς θα προσδιοριστεί το παγκόσμιο νόμισμα που θα κυριαρχήσει στον 21ο αιώνα;

Το πρόγραμμα του συνεδρίου ακολουθεί παρακάτω:

The 6th Investments Forum – 26th of September 2019

"Prudent investments in a complex world"

Venue: Royal Olympic Hotel – PANORAMA room

28-34 Athanasiou Diakou Str. 117 43, Athens, Greece

Agenda

Panel I: Market Outlook

Coordinator of the forum: Goudinakos Stratos, Chief Investment Manager and Chairman ALCO

PART A

9.55 Opening Remarks by Dr. Lazarakou Vasiliki, Chair of the Hellenic Capital Markets Commission.

10.00 – 10.20 “Global Market Outlook” Whiting Emily, Client Portfolio Manager for Emerging Markets Equities, J.P. Morgan Asset Management Presentation will take place in English

10.20–10.35 Q-A

PART B

10.35– 10.50 “Macro Outlook of the Greek Economy”. Magginas Nicholas, Senior Economist, Head of Greece Macroeconomic Analysis Division National Bank of Greece Presentation will take place in Greek

10.50–11.10 Q-A

11.10 – 11.45 Coffee break

Panel II

Coordinator: Goudinakos Stratos

Title: “Opportunities and Pitfalls in Global markets”

Part A will take place in English

11.45 – 12.15 “Having an edge in emerging markets” Whiting Emily, Client Portfolio Manager for Emerging Markets Equities, J.P. Morgan Asset Management.

12.15–12.25 Q-A

PART B will take place in Greek

12.25 – 12.40 “In search of a yield in a low interest environment” Christopoulos Dion, Director, Private Debt, Investment Management, Zurich Insurance Group

12.40 – 12.55 “Impact Investing in Private Markets: Social and Environmental Benefits” Dr. Siokos Stavros. Managing Partner, Astarte Capital Partners LLP

12.55–13.10 Q-A

PART C will take place in Greek

13.10 – 13.30 “Central banks, digital money and investment opportunities” Ladopoulos Athanasios, CIO of LAPO.io and Founder/CEO of MOOCTORS

13.30–13.45 Q-A

14.00 End of the Forum

Διοργανωτές: Financial-Academy.eu: και www.European-Forums.eu