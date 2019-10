Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η Vertical Solutions S.A. σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης και το World Energy Council Greece, διοργανώνουν το Στρατηγικό Συνέδριο Athens Investment Forum 2019:

Η Ελληνική Οικονομία στη Νέα Εποχή των Επενδύσεων και της Ανάπτυξης.

Στόχος του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη των πολλών και σημαντικών ευκαιριών για επενδύσεις, που προσφέρει η Ελλάδα, καθώς και η ενίσχυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για τις εγχώριες επιχειρήσεις. Απευθύνεται σε όλες τις ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις, οι οποίες διερευνούν επενδύσεις υψηλής απόδοσης στη χώρα μας και αναζητούν κεφάλαια από τραπεζικές και εναλλακτικές πηγές, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητές τους.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2019, στο Ξενοδοχείο Hilton, στην Αθήνα και διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Το AIF 2019 θα ανοίξουν ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, κ. Γιώργος Στασινός και ο Υπουργός Επικρατείας Αρμόδιος για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης.

Κεντρικοί ομιλητές θα είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κα Βασιλική Λαζαράκου, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Αχ. Καραμανλής και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστής Χατζηδάκης.

Για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και την αναπτυξιακή προοπτική θα μιλήσουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κ. Γιώργος Περιστέρης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της FRAPORT GREECE, κ. Alexander Zinell, ο Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Ελλάδας της ELDORADO GOLD, κ. Χρήστος Μπαλάσκας, ο Ιδρυτής και Managing Director της BROOK LANE CAPITAL, κ. Francis Aziz, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχάνων, κ. Θεόδωρος Τρύφων και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Ριχάρδος Λαμπίρης. Την ενότητα θα συντονίσει ο Δικηγόρος και Managing Partner της PAPAPOLITIS & PAPAPOLITIS LAW FIRM, κ. Νικόλας Παπαπολίτης.

Για τα τραπεζικά, εναλλακτικά χρηματοδοτικά σχήματα και την προώθηση των επενδύσεων θα τοποθετηθούν ο Επικεφαλής Οικονομολόγος του ομίλου EUROBANK και Πρόεδρος του ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, κ. Τάσος Αναστασάτος, ο Πρόεδρος της QUALCO GROUP, κ. Ορέστης Τσακαλώτος, ο Αντιπρόεδρος της ATTICA BANK, κ. Κωνσταντίνος Μακέδος, ο Professor of Financial Economics of SAÏD BUSINESS SCHOOL & ST. EDMUND HALL UNIVERSITY OF OXFORD, κ. Δημήτρης Τσομώκος, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΠΕΕΠ, κ. Γιάννης Γιαρέντης. Την ενότητα θα συντονίσει ο Δικηγόρος, Ιδρυτής και Managing Partner της HANIKIAN LAW FIRM, κ. Κάρολος Χανικιάν.

Για τις επενδύσεις σε υποδομές και τις προκλήσεις της νέας εποχής θα μιλήσουν ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, κ. Νικόλαος Κουρέτας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ, κ. Χρήστος Βίνης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της AVAX, κ. Κωνσταντίνος Μιτζάλης, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κ. Γιώργος Περδικάρης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΙΝΤΡΑΚΑΤ, κ. Πέτρος Σουρέτης, ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Νοτίου Ευρώπης της HILL INTERNATIONAL, κ. Μανώλης Σιγάλας. Την ενότητα θα συντονίσει ο Δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, κ. Αχιλλέας Τόπας.

Ο κύκλος των ομιλιών θα ολοκληρωθεί με την ενότητα του Συνεδρίου που αφορά στις ενεργειακές εξελίξεις στο νέο περιβάλλον του ελληνικού επιχειρείν και στην οποία θα μιλήσουν ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΠΕ, κ. Ανδρέας Σιάμισιης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ, κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ENERGEAN OIL & GAS, κ. Μαθιός Ρήγας, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνος Μανουσάκης, ο Γενικός Διευθυντής της GASTRADE, κ. Κωνσταντίνος Σιφναίος, ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του ΔΕΣΦΑ, κ. Nicola Battilana. Την ενότητα θα συντονίσει η Δημοσιογράφος της Καθημερινής, κα Χρύσα Λιάγγου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου: www.investment.forum.iea.org.gr/