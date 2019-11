Η Επιτροπή φαίνεται πως θα χρειαστεί τουλάχιστον μία εβδομάδα ακόμα, καθώς παρατηρούνται ελλείψεις στα δικαιολογητικά στις μία από τις δύο προσφορές που έχουν κατατεθεί.

Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για να κλείσει η συμφωνίαα με τη Lamda Development, για να καταβληθεί η προκαταβολή των 300 εκατ. ευρώ για το Ελληνικό στο Δημόσιο και να μπει σε τροχιά υλοποίησης η επένδυση.

Οι δύο υποψήφιοι διεκδικητές είναι η Mohegan Gaming & Entertainment (MGE) – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Hard Rock International (HRI).

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει τόσο με βάση την τεχνική επάρκεια όσο και το καταβαλλόμενο οικονομικό αντίτιμο. Σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού η οικονομική προσφορά θα βαρύνει κατά 60% στην αξιολόγηση του πλειοδότη και η τεχνική προσφορά (σ.σ. το συνολικό έργο που οι υποψήφιοι δεσμεύονται να υλοποιήσουν εντός της α’ φάσης ανάπτυξης) κατά 40%.

Στην αξιολόγηση για το οικονομικό τμήμα βαραίνει τόσο το αρχικό τίμημα που δεν μπορεί να είναι κάτω των 30 εκατ. ευρώ αλλά και το συνολικό ετήσιο καταβαλλόμενο ποσό, από το τρίτο (3ο) μέχρι και το εικοστό έτος. Η όλη παραχώρηση γίνεται για 30 χρόνια.

Ποιοι είναι οι διεκδικητές

Η Mohegan Gaming & Entertainment (MGE) δραστηριοποιείται στη Βόρεια Αμερική (όπως στο Κονέκτικατ, το Nιου Τζέρσι, στην Ουάσινγκτον, την Πενσιλβάνια, τη Λουιζιάνα και στους καταρράκτες του Νιαγάρα στον Καναδά) και τη βόρεια Ασία. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει οκτώ προορισμούς παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται τα συγκροτήματα Mohegan Sun στο Uncasville, Connecticut και Niagara στον Καναδά. Τα επτά συγκροτήματα στη Βόρεια Αμερική προσελκύουν περίπου 20 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, διαθέτουν 3.400 πολυτελείς ξενοδοχειακές κλίνες, ενώ φιλοξενούν περισσότερα από 60 εμπορικά σήματα και άνω των 1.900 ζωντανών ψυχαγωγικών παραστάσεων κάθε χρόνο. Σε συνεργασία με την Paramount Pictures Corporation, προχωρά σε μια σημαντική επένδυση, ύψους 5 δισ. δολ., για την επόμενη 20ετία, για τη δημιουργία ενός θεματικού πάρκου με την επωνυμία Inspire Integrated Entertainment Resort που θα λειτουργεί στο διεθνές αεροδρόμιο "Incheon" της Νότιας Κορέας.

Με εγκαταστάσεις σε 75 χώρες και 259 τοποθεσίες που περιλαμβάνουν ιδιόκτητα/αδειοδοτημένα ή διαχειριζόμενα Ξενοδοχεία, Καζίνο, Rock Shops και Καφέ - η Hard Rock International (HRI) συγκαταλέγεται στις επιχειρήσεις με τη μεγαλύτερη αναγνώριση παγκοσμίως. Το 2019, η Hard Rock International τιμήθηκε με τα βραβεία America’s Best Large Employers και Top Employer for Women από το περιοδικό Forbes Magazine, καθώς επίσης κατέλαβε την πρώτη θέση στην κατηγορία Upper Upscale ξενοδοχειακών αλυσίδων σε έρευνα της J.D. Power σχετικά με την ικανοποίηση πελατών σε ξενοδοχεία της Βόρειας Αμερικής. Οι προορισμοί της Hard Rock βρίσκονται στις πιο δημοφιλείς πόλεις μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι δύο πιο επιτυχημένες εγκαταστάσεις-ναυαρχίδες του στη Φλόριντα και το πρώτο Guitar Hotel στη Νότια Φλόριντα, όπου βρίσκεται και η έδρα του. Το brand ανήκει στη μητρική εταιρεία της Hard Rock International, τη Seminole Tribe of Florida.