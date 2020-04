Treier (DIHK): Μεγάλο το επενδυτικό ενδιαφέρον της Γερμανίας για Ελλάδα

Ξεκάθαρο μήνυμα ότι το ενδιαφέρον των Γερμανών επενδυτών για την Ελλάδα παραμένει σταθερό και ότι δεν θα επηρεαστεί από την κρίση του Covid-19, μεταφέρει ο Chief Executive of Foreign Trade & Member of the Executive Board της Ένωσης Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Γερμανίας (DIHK), Dr. Volker Treier, προς το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.