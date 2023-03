Με γοργούς ρυθμούς επεκτείνεται στην Ελλάδα η Premier Capital plc, θυγατρική του ομίλου Hili Ventures με έδρα τη Μάλτα, καθώς χθες (1/3) εγκαινίασε το 29ο εστιατόριο McDonald’s στη χώρα μας και το 175ο στις έξι συνολικά χώρες που δραστηριοποιείται (Ελλάδα, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα και Ρουμανία).

Με την πρόσφατη επένδυσή της να ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ, η Premier Capital έχει επενδύσει συνολικά 35 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα, έχοντας «ποντάρει» 1,5 εκατ. ευρώ την πρώτη χρονιά παρουσίας της στη χώρα και 7 εκατ. ευρώ το 2022. Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει αναλάβει ως Developmental Licencee της McDonald’s στην Ελλάδα από το 2011, επενδύοντας στο άνοιγμα νέων εστιατορίων, στην ανακαίνιση υφιστάμενων, καθώς και στην αναβάθμιση υποδομών και τεχνολογίας σε ολόκληρο το δίκτυό της.

Στο πλαίσιο της επέκτασής της στην Ελλάδα, ετοιμάζει τρία νέα εστιατόρια εντός της Αττικής με ορίζοντα ανοίγματος έως τα τέλη του 2023. Το πρώτο κατάστημα -είναι υπό κατασκευή- βρίσκεται στην οδό Πέτρου Ράλλη, το δεύτερο -σε φάση αδειοδότησης- στο Χαϊδάρι και το τρίτο στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών. Μάλιστα, σε βάθος πενταετίας η Premier Capital στοχεύει στο άνοιγμα 22 νέων εστιατορίων σε πολλές και διαφορετικές περιοχές της χώρας, με 4 από αυτά να αφορούν σε νησιά. Στα «ραντάρ» είναι και ένα κατάστημα στο Ελληνικό, με το management team της εταιρείας να ξεκαθαρίζει ότι θα «κυνηγήσει» όποια ευκαιρία δημιουργηθεί, ενώ τόνισε πως θα κοιτάξει και για ένα εστιατόριο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Ενδιαφέρον υπάρχει και για τα αεροδρόμια, με τη διοίκηση να επισημαίνει πως κοιτάζει διαγωνισμούς και δηλώνει συμμετοχή όποτε παρουσιαστεί ευκαιρία.

Melo Hili, Chairman και Developmental Licencee της Premier Capital plc

Οι πωλήσεις «εκτοξεύθηκαν» το 2022 σε ετήσια βάση, καθώς ανήλθαν σε 81 εκατ. ευρώ έναντι σχεδόν 52 εκατ. ευρώ το 2021. Επιπλέον, ξεκαθαρίστηκε πως κανένα κατάστημα του δικτύου της Premier Capital δεν ήταν ζημιογόνο. Το προηγούμενο έτος κόπηκαν συνολικά 5,5 με 6 εκατ. αποδείξεις, με τους έφηβους να αποτελούν το μεγαλύτερο ηλικιακό γκρουπ των πελατών, προτιμώντας περισσότερο τα φυσικά καταστήματα και με τις οικογένειες να τείνουν προς το delivery. Όπως επισημάνθηκε, ο καταμερισμός του τζίρου των εστιατορίων McDonald’s έχει ως εξής: 45% drive through, 35% φυσικά καταστήματα και 20% delivery-take away. Στόχος της διοίκησης είναι το ποσοστό αυτό να γίνει σύντομα 40-40-20, δηλαδή με μεγαλύτερη έμφαση στα φυσικά καταστήματα. Σε ό,τι αφορά το μέσο κόστος απόδειξης των καναλιών παροχής προϊόντων και υπηρεσιών, στο delivery δίνονται 12-13 ευρώ, στο drive through 8-9 ευρώ και στα εστιατόρια γύρω στα 7 ευρώ.

Δυνατός «παίκτης» στην ελληνική αγορά

Με την Premier Capital να δίνει νέα «πνοή» στο brand των McDonald’s στην Ελλάδα, ο Chairman και Developmental Licencee της εταιρείας, Melo Hili, έκανε λόγο για ολική επαναφορά στον ανταγωνισμό. Τα McDonald’s αποτελούν ξανά υπολογίσιμη δύναμη στην εγχώρια αγορά, ειδικά μετά την ανάληψη της προώθησης από την Premier Capital. Όπως σημείωσε ο κ. Hili, ο ανταγωνισμός είναι έντονος, ωστόσο ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να γίνουν κινήσεις εξαγοράς άλλης αλυσίδας εστιατορίων από την εταιρεία ούτε ακολουθεί τη λογική του copy paste, παραμένοντας πιστή στο πλάνο της.

Σε ερώτηση για την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, η Managing Director της Premier Capital Ελλάς, Simona Mancinelli, παραδέχθηκε πως υπήρξαν πέντε διαδοχικές ανατιμήσεις στα προϊόντα και τις υπηρεσίες των McDonald’s εντός του 2022. Δεν έκανε προβλέψεις για το 2023, αλλά διευκρίνισε ότι όλα θα εξαρτηθούν από τους εξής παράγοντες: 1) ενεργειακό κόστος, 2) πληθωρισμός, 3) πρώτες ύλες, 4) δρομολογούμενη αύξηση του κατώτατου μισθού.

Ξεχωριστή αναφορά έγινε στην δυσκολία εύρεσης προσωπικού, που πλήττει ευρύτερα τον κλάδο της εστίασης, με την κα. Mancinelli να τονίζει πως το πρόβλημα έλαβε μεγαλύτερες διαστάσεις την τελευταία διετία. Σύμφωνα με την ίδια, αυτό οφείλεται εν μέρει στη μείωση της ανεργίας στην Ελλάδα. Χάνεται επίσης ανθρώπινο δυναμικό στους μήνες αιχμής του τουρισμού. Από την άλλη πλευρά, θετική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι σε ποσοστιαία βάση η αλλαγή του προσωπικού γίνεται πλέον με ρυθμό 16% έναντι 25% παλαιότερα. Σε παρέμβασή του για το συγκεκριμένο ζήτημα, ο κ. Hili ανέφερε πως η Premier Capital ενθαρρύνει τους ανθρώπους της που ξεκίνησαν ως απασχολούμενοι στα McDonald’s, να συνεχίσουν με την προοπτική προαγωγής σε θέσεις executive μέσω ειδικών προγραμμάτων. Υπάρχουν παροχές και μπόνους ανάλογα με διάφορα κριτήρια, μεριμνώντας για την ανέλιξη των εργαζομένων μας, τόνισε μεταξύ άλλων.

Simona Mancinelli, Managing Director της Premier Capital Ελλάς

Στο «κομμάτι» των ακινήτων, η κα. Mancinelli ανέφερε πως σε γενικότερο πλαίσιο η εταιρεία δεν έχει έρθει αντιμέτωπη με κάποιο πρόβλημα ως προς την εξεύρεση χώρων, με εξαίρεση τις μεγάλες εκτάσεις πολλών τετραγωνικών μέτρων για πρόσθετες κατασκευές πάρκινγκ. Οι συγκεκριμένοι χώροι, όπως είπε, είναι δυσεύρετοι ειδικά εντός της Αθήνας. Σύμφωνα με την Managing Director της Premier Capital Ελλάς, η εικόνα στη χώρα μας είναι καλύτερη σε σύγκριση με τις υπόλοιπες στις οποίες δραστηριοποιείται. Δεν έχουν παρατηρηθεί υπέρογκες αυξήσεις την τελευταία διετία, ενώ εξήγησε πως οι χώροι εντοπίζονται έπειτα από ενδελεχή έρευνα ώστε να βρει η εταιρεία αυτό που θέλει και που ταιριάζει με το πλάνο της.

Όπως ανέφερε η διοίκηση της Premier Capital plc κατά την παρουσίαση του νέου καταστήματος, η Ελλάδα αποτελεί δυνατή επιχειρηματική βάση τόσο για το εταιρικό σήμα των McDonald’s όσο και για την ίδια την εταιρεία. Η κα. Mancinelli στάθηκε στο γεγονός ότι το νέο εστιατόριο βρίσκεται στην «καρδιά» της Αθήνας και συγκεκριμένα στην οδό Διονυσίου Αρεοπαγίτου, ένα βήμα δίπλα από το μουσείο της Ακρόπολης και πολύ κοντά στα ιστορικά σημεία της πρωτεύουσας. Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα του στρατηγικού αυτού σημείου, το εστιατόριο έλαβε «σάρκα και οστά» με σεβασμό στην κείμενη νομοθεσία και τα περιβαλλοντικά κριτήρια. Στο κατάστημα του… ενός εκατομμυρίου απασχολούνται περίπου 60 άτομα, ενώ περιλαμβάνονται ψηφιακά κιόσκια για παραγγελιοληψία και πληρωμή. Το εστιατόριο διαθέτει επίσης υπηρεσία εξυπηρέτησης στο τραπέζι και υπηρεσία McDelivery. Τέλος, θα είναι διαθέσιμη η νέα υπηρεσία παραγγελίας και πληρωμής από το κινητό (Mobile Order & Pay).

Αριστοτέλης Παππάς