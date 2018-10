Λόγω του γεγονότος ότι κατέστη πρόωρα ληξιπρόθεσμη και απαιτητή η ως άνω χρηματοοικονομική οφειλή, έχει λάβει χώρα Γεγονός Παραβίασης (Event of Default) βάσει του όρου 10 (c) των όρων και προϋποθέσεων των Εγγυημένων Μετατρέψιμων Ομολόγων EUR 249.500.000 1,75 τοις εκατό λήξεως 2019 εκδόσεως FF Group Finance Luxembourg SA.

