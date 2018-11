Υπήρξε Senior Vice-President της The Honest Company και επικεφαλής για την εδραίωσή της σε ολόκληρη την Ασία. Από τη θέση του Director of Regional Development για την ευρύτερη περιοχή της Ασίας, συνέβαλε στη δυναμική ανάπτυξη της ασιατικής εταιρείας Watson μέσω της διεύρυνσής της σε νέες αγορές.

Είναι μάλιστα, μέλος του Association of Chartered Certified Accountants, διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το University of Reading, Henley Business School και είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

