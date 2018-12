Μετοχές Dufry • Ο Όμιλος FF Group κατέχει 930.461 μετοχές, εκ των οποίων οι 125.733 μετοχές κυριότητος της Strenaby Finance Ltd. είναι ενεχυριασμένες για δάνειο χωρίς δυνατότητα αναγωγής (non-recourse).

• Links of London (μάρκα).

Ο Όμιλος έχει επανεξετάσει τις δραστηριότητές του και έχει σχεδιάσει ένα επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο καθορίζει τα βήματα προς την επιχειρησιακή ανάκαμψη και την επιστροφή στην ανάπτυξη κατά τα επόμενα τρία χρόνια. Το σχέδιο επικεντρώνεται στην αναμόρφωση και επανατοποθέτηση των εμπορικών σημάτων του, Folli Follie και Links of London, και στη βελτίωση της κερδοφορίας των δραστηριοτήτων διανομής. Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης, η Εταιρεία αναθεωρεί τη λειτουργική της δομή και αποσκοπεί στο διαχωρισμό του Ομίλου σε τέσσερις ξεχωριστούς επιχειρηματικούς τομείς, ο καθένας με τη δική του διεθνή διοικητική ομάδα:

