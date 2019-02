To LoveGreece.com έρχεται να αναδείξει τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες της έκθεσης που θα προκύψουν μέσα από ειδική ψηφοφορία και θα προβληθούν μέσω από τα κανάλια επικοινωνίας του. Η διαδικασία της ψηφοφορίας διεξάγεται σε δύο επίπεδα, με κάλπη που είχε τοποθετηθεί κατά τη διάρκεια της έκθεσης αλλά και ηλεκτρονικά (https://www.ajewelmadeingreece.gr/en/poll) μέχρι τέλος Μαρτίου, όπου το κοινό και οι ίδιοι οι σχεδιαστές θα έχουν τη δυνατότητα να ξεχωρίσουν τους κορυφαίους δημιουργούς ανά ενότητα. Στη συνέχεια, οι επιλεγμένοι σχεδιαστές θα παρουσιαστούν σε μια ξεχωριστή εκδήλωση που διοργανώνεται τον ερχόμενο Μάιο από το LoveGreece.com και το AJMIG, με παράλληλη έκθεση των συλλογών τους αλλά και την απονομή των AJMIG AWARDS 2019 για τον δημοφιλέστερο καλλιτέχνη σε κάθε ενότητα.

Το LoveGreece.com, η πρωτοβουλία του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη, ενώνει τις δυνάμεις του με το Α Jewel Made In Greece (AJMIG) και υποστηρίζει τους κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές κοσμημάτων.

More in this category: