Swarovski: Εκθαμβωτικές νέες συλλογές προς τιμή της Wonder Woman

Σε συνεργασία με τη Warner Bros. και την DC, η Swarovski τιμά μία από τις πιο αγαπημένες υπερηρωίδες στον κόσμο, τη Wonder Woman, με δυο λαμπερές νέες συλλογές για την Atelier Swarovski και τις βασικές σειρές της Swarovski, οι οποίες δίνουν έμφαση στις προσπάθειες της επωνυμίας όσον αφορά στην προώθηση της χειραφέτησης της γυναίκας.

Οι νέες συλλογές θα κυκλοφορήσουν πριν από την προβολή της ταινίας Wonder Woman 1984 τον Οκτώβριο του 2020, η οποία είναι η πολυαναμενόμενη συνέχεια της ταινίας Wonder Woman του 2017. Είναι εμπνευσμένες από τη χρυσαφένια πανοπλία και τα φτερά αετού της Wonder Woman, αποπνέοντας θηλυκότητα, δύναμη και αποφασιστικότητα.

Η Wonder Woman αποτελεί πρότυπο για πολλές γενιές γυναικών, καθώς είναι ο χαρακτήρας που προσωποποιεί την ηρωίδα που κρύβουμε μέσα μας, πάντα με το δικό της ξεχωριστό στυλ. Οι νέες Συλλογές Swarovski x Wonder Woman δεν αναδεικνύουν μόνο την έξοχη δεξιοτεχνία της επωνυμίας, αλλά αποτίνουν επίσης φόρο τιμής στο στυλ, στη δύναμη και στην αντοχή της Wonder Woman, προσφέροντας στις γυναίκες ανά τον κόσμο τη δυνατότητα να νιώθουν ισχυρές και γεμάτες αυτοπεποίθηση.

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Η Swarovski τιμά την εμβληματική υπερηρωίδα με δύο νέες σειρές, εμπνευσμένες από την αποστολή της για αλήθεια, δύναμη και συμπόνια για όλους.

SWAROVSKI X WONDER WOMAN

Η σειρά της Swarovski περιλαμβάνει διάφορα λαμπερά σχέδια που αποδίδουν με τον καταλληλότερο τρόπο τη δύναμη της Wonder Woman, χάρη στα κρύσταλλα Swarovski και τους χρυσούς τόνους.

ΒΡΑΧΙΟΛΙ-ΧΕΙΡΟΠΕΔΑ FIT WONDER WOMAN

Τα βραχιόλια της Wonder Woman αποτελούν σύμβολο χειραφέτησης, και η Swarovski δίνει νέα διάσταση με το εντυπωσιακό βραχιόλι- χειροπέδα με εντυπωσιακά κρύσταλλα pavé και Swarovski Crystal Mesh. Οι μεταλλικοί τόνοι και το λογότυπο Wonder Woman έχουν σχεδιαστεί για να οπλίζουν τις γυναίκες με ισχύ και αυτοπεποίθηση για να κατακτήσουν τον κόσμο.

ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ ΚΡΙΚΟΙ FIT WONDER WOMAN

Αυτό το εκθαμβωτικό ζευγάρι πολυχρηστικών σκουλαρικιών μπορεί να φορεθεί με πολλούς τρόπους. Φορέστε μόνο τους κρίκους που έχουν διακοσμηθεί με κρύσταλλα pavé της Swarovski για μια απλή πρωινή εμφάνιση ή ενισχύστε τη λάμψη με το σχέδιο Wonder Woman, για αυξημένο δυναμισμό και πολυτέλεια.

ΚΟΛΙΕ FIT WONDER WOMAN

Αυτό το αστραφτερό κολιέ θα κοσμεί τα ντεκολτέ από το πρωί έως το βράδυ, χάρη στην εκλεπτυσμένη διακόσμηση με κρύσταλλα pavé της Swarovski.

ΔΙΠΛΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ FIT WONDER WOMAN

Αυτή τη σεζόν, δοκιμάστε το τολμηρό διπλό δαχτυλίδι για trendy στυλ, που αποτελεί μια δυναμική στυλιστική δήλωση σε κάθε σύνολο.

ΒΡΑΧΙΟΛΙ FIT WONDER WOMAN

Προσθέστε μια διακριτική δόση υπερδύναμης στα καθημερινά σας σύνολα με το αστραφτερό βραχιόλι που περιλαμβάνει το μοτίβο Wonder Woman.

ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ ΜΕ ΚΡΟΣΣΙΑ FIT WONDER WOMAN

Τα ευέλικτα σκουλαρίκια με κρόσσια μπορούν να φορεθούν με πολλούς τρόπους και ταλαντεύονται ανάλαφρα με κάθε κίνηση.

ATELIER SWAROVSKI X WONDER WOMAN

Η σειρά Atelier Swarovski περιλαμβάνει πολυτελή σκουλαρίκια, κολιέ, βραχιόλια, δαχτυλίδια και μια καρφίτσα, που αντλούν έμπνευση από τη γεμάτη δυναμισμό στολή της Wonder Woman και αναδεικνύουν την υπεροχή της επωνυμίας στην επεξεργασία του κρυστάλλου.

ΚΟΛΙΕ ATELIER SWAROVSKI WONDER WOMAN

Εμπνευσμένο από την προστατευτική χρυσαφένια πανοπλία της Wonder Woman, αυτό το κολιέ με επιμετάλλωση σε χρυσό τόνο έχει εντυπωσιακό στυλ και λάμπει χάρη σε μια σειρά από ανοιχτόχρωμα κρύσταλλα Swarovski σε διαφορετικά σχήματα και κοπές.

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ATELIER SWAROVSKI WONDER WOMAN

Το τολμηρό και συνάμα θηλυκό σχέδιο περιλαμβάνει δέσιμο με επιμετάλλωση σε χρυσό τόνο, το οποίο αποτελεί το ιδανικό φόντο για τα κρύσταλλα Swarovski.

ΒΡΑΧΙΟΛΙ-ΧΕΙΡΟΠΕΔΑ ATELIER SWAROVSKI WONDER WOMAN

Το απόλυτα θηλυκό, εντυπωσιακό σχέδιο του βραχιολιού-χειροπέδα συνδυάζει μοναδικά την ισχύ με τη θηλυκότητα, που διακρίνουν τη διάσημη υπερηρωίδα της DC.

Οι Συλλογές Swarovski x Wonder Woman διατίθενται στις τοποθεσίες Swarovski.com και AtelierSwarovski.com και σε επιλεγμένα καταστήματα Swarovski.

Για να δείτε άλλες ιδέες για λαμπερούς συνδυασμούς, επισκεφτείτε την πλατφόρμα #SparkDelight της Swarovski ή, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Swarovski, ακολουθήστε μας στο Instagram και στο Facebook ή επισκεφθείτε την τοποθεσία Swarovski.com.