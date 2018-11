Αναλυτικότερα σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση ανταλλαγής που υπέβαλε για την απόκτηση του συνόλου των κοινών και προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της «Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ », η Titan Cement International S.A. ενημερώνει για τη δημοσιοποίηση της από 15.11.2018 έκθεσης αποτίμησης των κοινών και προνομιούχων μετοχών της ΤΙΤΑΝ , την οποία εκπόνησε η ΑΧΙΑ Ventures Group Ltd.

-Η αποτίμηση του ανεξάρτητου οίκου ΑΧΙΑ Ventures Group Ltd διαμορφώθηκε στα 20,17 για την κοινή μετοχή και στα 17,65 ευρώ για την προνομιούχα.

Μετά την έκθεση αποτίμησης του οίκου ΑΧΙΑ Ventures Group Ltd (20,17 ευρώ για την κοινή και 17,65 ευρώ για την προνομιούχο) καθώς και την επανεκτίμηση της μέσης σταθμικής τιμής εξαμήνου στο 21,05 για τις κοινές και στα 16,75 ευρώ για τον προνομιούχο τίτλο, αλλάζουν οι τιμές που θα προσφερθούν στους μετόχους που δεν θα θελήσουν να ανταλλάξουν τους υπάρχοντες τίτλους τους με μετοχές της Titan Cement International.

