Περισσότερες από τις μισές (54%) εξορυκτικές επιχειρήσεις παγκοσμίως θεωρούν την έκδοση άδειας λειτουργίας (license to operate - LTO) ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τη δραστηριότητά τους, σύμφωνα με την 11η ετήσια έκθεση της EY, Top 10 business risks facing mining and metals in 2019-2020, η οποία καταγράφει τις απόψεις περισσότερων από 250 στελεχών εξορυκτικών επιχειρήσεων παγκοσμίως. Τα ζητήματα άδειας λειτουργίας αποτελούν σήμερα τον κορυφαίο επιχειρηματικό κίνδυνο, έχοντας ανέβει έξι θέσεις μεταξύ των άλλων κινδύνων, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου εθνικισμού, μεταβαλλόμενων αντιλήψεων της κοινωνίας για τις εξορυκτικές δραστηριότητες, και σημαντικών επιπτώσεων του αυτοματισμού στο εργατικό δυναμικό.