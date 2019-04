Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, αν η αποδοχή σε κάποια από τις δύο κατηγορίες μετοχών είναι σε ποσοστό άνω του 75% και κάτω του 90%, δεν θα ενεργοποιηθούν το "Δικαίωμα Εξαγοράς" και το "Δικαίωμα Εξόδου" (διαδικασία squeeze out και sell out) για την κατηγορία αυτή.

Βεβαίως, τα πράγματα θα είναι σχετικά απλά, αν το ποσοστό αποδοχής υπερβεί το 90% τόσο στις κοινές, όσο και στις προνομιούχες μετοχές, καθώς τότε, εύλογα και σωστά, θα λάβει χώρα squeeze out.

More in this category: